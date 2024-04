Fantastične vijesti

Tekst i foto: HGS

stigle su iz Katara –četvrtim mjestom u finalu partera Svjetskog kupa u Dohi osigurao je. Tako će Hrvatska u Parizu imati, s obzirom na to da jeranije uspio u tome. Svojim nastupima u posljednjih nekoliko godina Benović je pokazao da spada u sam svjetski vrh ove discipline. Danas je stigla još jedna potvrda toga. Na Olimpijskim igrama, u kvalifikacijama 27. srpnja 2024. u legendarnoj, Benović će se boriti za finale na parteru, ali i na preskoku – disciplini u kojoj također ima pravo nastupa.U današnjem finalu Benovićevu borbi za nastup na Olimpijskim igrama bio je Francuz. I Brazilactražio je svoju priliku. Osberger je nastupao prije Benovića i nije dobio previsoku ocjenu –. Nakon toga bilo je jasno – Benović se bori sam protiv sebe. Pritisak je rastao, Osječanin je morao odraditi jednu svoju prosječnu vježbu na razini nastupa iz kvalifikacija. Benović je kao šesti nastupao u finalu. Izdržao je sve, i prije ocjene sudaca bilo je jasno – to je to. Stigla je i službena potvrda, četvrto mjesto. Članizborio je svoje prve olimpijske igre u karijeri. Nakon nastupa Benović je poručio:Mukotrpan rad na treninzima, brojna odricanja, sve se isplatilo. I trenernije skrivao oduševljenje.Kao i u kvalifikacijama, najbolji u današnjem finalu partera bio je Kazahstanackoji je dobio ocjenu 14.766. Dvije desetinke slabiji bio je Britanac. Treći je završio još jedan Kazahstanac,Aurel Benović i trener Vladimir Mađarevićse svima koji su doprinijeli ovom velikom uspjehu: ostatku trenerskog tima, sportskom koordinatoru HGS-a, Hrvatskom olimpijskom odboru, Športskoj zajednici Osječko-baranjske županije, Zajednici osječkog sporta, nutricionistici, psihologici, liječniku HGS-a, te posebno predsjedniku uprave Žito grupe i inicijatoru obnove gimnastičkog Sokol Centra –Aurel Benović četvrti je hrvatski gimnastičar koji će nastupiti na olimpijskim igrama. Prvi koji je predstavljao Hrvatsku na olimpijskoj smotri bio je Aleksej Demjanov 1996. u Atalanti. Filip Ude bio je na Igrama tri puta: 2008. u Pekingu, 2012. u Londonu i 2016. u Rio de Janeiru. Tin Srbić nastupio je u Tokyju prije tri godine. U povijesti su na olimpijskim igrama sudjelovale i dvije hrvatske gimnastičarke. Po dvaput su nastupile Splićanke Tina Erceg i Ana Đerek.Sutra od 15 sati po hrvatskom vremenu na rasporedu je drugi finalni dan Svjetskog kupa u Dohi. U finalu preskoka Benović nastupa peti. Tina Zelčić otvara finale na gredi.