[Foto: Matjaž Tančič, arhiva Udruge Zeleni Osijek]

Obilaskom poučne staze „ Blago močvare “ uz obnovljeni kanal Ivovac u Zlatnoj Gredi učenici su na terenu uvidjeli v ažnost očuvanja i obnove vodenih i šumskih staništa. Obnova ovih staništa u vrhu je prioriteta Europske Unije kao prirodna mjera ublažavanja posljedica klimatskih promjena te se sve češće provodi i u Hrvatskoj. Eko centar funkcionira kao praktičan primjer održivog razvoja s instaliranom fotonaponskom elektranom, električnim automobilima i punionicom za električna vozila, kao i multimedijalnim sustavom praćenja potrošnje i proizvodnje energenata tako da su učenici temu energetske efikasnosti i korištenja održivih izvora energije prošli i kroz praktičan dio koji nam je uvijek u fokusu

[Foto: Arhiva Udruge Zeleni Osijek]

[Foto: Matjaž Tančič, arhiva Udruge Zeleni Osijek]

Tijekom provedbe edukacija dobili smo povratne informacije od učenika i nastavnika kako su ove teme vrlo slabo zastupljene u redovnim školskim kurikulumima, a klimatske promjene događaju se tako brzo i vidljivo da ne mogu čekati na još jednu generaciju koja nije dovoljno educirana o načinima prilagodbe. Hrvatska je na samom vrhu u Europi po štetama koje su nastale od ekstremnih vremenskih prilika i za njihovu sanaciju plaća jako velike iznose. Uvjerili smo se kako su klimatske promjene, njihovi uzroci i posljedice i dalje vrlo apstraktni za mlađu populaciju, a novostečena znanja učenici će prenositi dalje svojim vršnjacima, članovima obitelji te na taj način širiti svijest o klimatskim promjenama, njihovim posljedicama, ali i načinima ublažavanja

Ovaj članak izrađen je uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost . Sadržaj ovog članka u isključivoj je odgovornosti Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Područjejedno je odsve izraženijim posljedicamau Hrvatskoj, suočavajući se svremenskim uvjetima od suša do poplava. U tom kontekstu, ključna jekoji će u budućnosti biti nositelji i glavni zagovaratelji pozitivnih promjena. Oni nastavu pohađaju prema kurikulumima u kojima je ova tema vrlo slabo zastupljena. Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek u suradnji s pet škola izprovela je projekt „“ s ciljem podizanja svijesti te osnaživanja učenika zaprilagodbu klimatskim promjenama na ovom području. U razdoblju od travnja 2023. do travnja 2024. godine, u projektu je sudjelovalo preko7. i 8. razreda osnovnih školate 1. i 2. razredaProjektom su razvijenas temama prilagodbe klimatskim promjenama kroz mjere očuvanja zdravih ekosustava u istočnoj Hrvatskoj, energetske efikasnosti i korištenja održivih izvora energije, odgovornog upravljanja zelenim površinama u urbanim sredinama te održivog transporta, potrošnje i gospodarenja otpadom. Kroz radionice u školama, terenski rad ui interaktivni edukativni sadržaj učenici su stekli nova znanja o klimatskim promjenama na lokalnoj, ali i globalnoj razini, njihovog utjecaja na svakodnevni život te načine ublažavanja i prilagodbe.– istaknuo jeiz Udruge Zeleni Osijek.Osimprirode i ekosustava, klimatske promjene najviše se osjete u gradovima gdje imajupo zdravlje stanovništva. Šokantan je podatak kako je grad Osijekpo brojudirektno uzrokovanim. U prosjeku, temperatura zraka u gradovima i do 2 °C je viša nego u predgrađima i prirodi koja ih okružuje, a može ići i do 10 °C u najvećim svjetskim metropolama. Odgovor na ovukoji se počeo primjenjivati u razvijenim europskim zemljama su i „“, koncept s kojim su se učenici imali priliku upoznati kroz edukacije u svojim školama, kao i različitim mjerama za smanjenje posljedica klimatskih promjena u urbanim sredinama. Neke od ovih mjera su održivi promet i smanjenje broja vozila na cestama korištenjem bicikala, električnih romobila i javnog prijevoza, odgovorno stanovanje s minimalnom potrošnjom energije, povećanje broja zelenih površina poput zelenih krovova na krovovima zgrada ili zelenih parkinga, ali i digitalizacija poslovanja u svrhu smanjenja gužvi i povećanja kvalitete života.– objašnjavaiz Udruge Zeleni OsijekProjekt „“ pokazao je kako se ovakav vid neformalne edukacije koja koristi interaktivni sadržaj, konkretne primjere i terenski rad pokazao kao zanimljiv i koristan, a nove generacije ga najlakše usvajaju. U okviru projekta izrađen je i promotivni film s porukom kako briga o održivom razvoju i smanjenju utjecaja klimatskih promjena ostaje upravo na njima.