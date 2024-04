parlamentarnih izbora

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Osim same analize rezultatazanimljivo je analizirati ijer pokazujepojedinih političara.Najveći broj preferencijalnih glasova u Osijeku dobili su HDZ-ovi) i). Treća po broju osvojenih preferencijalnih glasova je SDP-ovakojoj su Osječani, koji su zaokružili ovu koalicijsku listu, dali najveći broj glasova (). Zanimljivo kako je Borzan ovaj rezultat ostvarila s 14. mjesta. Iako je ušla u Sabor Borzan će i idućihbiti članica Europskog parlamenta s obzirom da nosi listu SDP-a na ovim izborima.Zamjenik predsjednika Domovinskog pokretazauzeo je četvrtu poziciju osvojivši. Na listi ovaj put nije bilo višeg gradonačelnika i županakoji na izborima 2020. dobio najveći broj glasova ove liste. Za pretpostaviti je kako su se „Bubalovi“ glasovi slili upravo njegovom stranačkom i poslovnom kolegi.Petu poziciju zauzeo je. Na ovom primjeru se najbolje vidi snaga 1. mjesta jer pored čak 5 kandidata iz Osijeka 9% njih zaokružilo je gradonačelnika 200 kilometara udaljene Koprivnice.Šestu poziciju zauzela je osječka čelnica MOŽEMO!Od drugih političara izdvojit ćemo podbačaje predsjednice osječkog Domovinskog pokretakoju je zaokružilo samo. Da stvar bude gora preferencijalnim glasovima prestigao ju je, pa je tako Ricl osim lošeg rezultata ostala i bez saborskog mandata.Veći razlog za zabrinutost treba imati čelnik osječkog SDP-a. Marijašević je dobio svegaa više od njega dobili su svi osječki kandidati s liste, ali i NašičaninOva analiza posebno je zanimljiva kada se stavi u kontekst nadolazećih lokalnih izbora koji se održavaju za nešto više od godinu danagodine.Rezultati preferencijalnih glasovasu pokazatelj rasporeda snaga pred lokalne izbore.Aktualni gradonačelnikna ovim je izborima nedvojbeno dobiosvog dosadašnjeg rada jer je odnosu na razdoblje prije 4 godine broj preferencijalnih glasova povećao za. Ovim brojem glasova možekampanju za lokalne izbore. Za sada je teško prognozirati tko bi mogli biti Radićevi protukandidati, ali se nameće logičan zaključak kako će to biti čelnici stranaka u Osijeku. Prvi dvoje, kako smo prethodno analizirali, na osnovi ovih rezultataza optimizam i pitanje je hoće li lokalne izbore dočekati kao predsjednici svojih organizacija. Katarina Kruhonja pokazala se kao liderica stranke MOŽEMO! u Osijeku i za očekivati je da će se ponovno kandidirati za gradonačelnicu Osijeka iako će iduće godine biti u. Ostaje za vidjeti hoće li u još jednu izbornu utrku ikoji je na ovim izborima sa strankom Republika osvojioIako se na lokalnim izborima glasanego na parlamentarnima nemoguće je izbjeći određene zaključke, a to je da će se aktualnom osječkom gradonačelniku Ivanu Radićuozbiljna konkurencija. Posebice ako se uzme u obzir da se uskoro završavaju ozbiljni projekti poput