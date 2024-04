sportskoj karijeri

Marin Županović

Svjetskom prvenstvu u japanskom Kobeu

od 17. do 25. svibnja

odličnim nastupima

Sretan sam i ponosan, ipak će to biti moje prvo Svjetsko prvenstvo. Izbornik je sastavio popis od deset reprezentativaca koji će 11.5. putovati u Japan i jako je ugodno ugledati svoje ime među njima. Pripreme ćemo imati u Medulinu i to od 22. travnja do 3. svibnja. Mislim da je s moje strane realno očekivati ulazak u finale, a onda – što bude. Moj nastup u kvalifikacijama predviđen je za 24.5. u jutarnjem terminu. Bit će mi prije svega bitno prilagoditi se na vremensku razliku, dobro se aklimatizirati i nadati se kako će sve proći u najboljem redu, prvenstveno bez ozljeda. U ovih mjesec dana mini-ciklusa maksimalno sam posvećen onome što me očekuje da bih na Svjetskom prvenstvu bio u optimalnoj formi. Na put ću ići s asistentom, ovaj puta bez trenera, zbog ograničenog broja pratećeg osoblja. Nažalost, tako je, no nastojat ću i to prevladati na najbolji način

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Izniman napredak svake godine u svojojima naš paraatletičar. Najbolje to potvrđuju njegovi rezultati ne samo na domaćoj, nego još i više na međunarodnoj sceni, a hrvatski će prvak i rekorder u bacanju koplja u kategoriji F54 uskoro imati priliku sudjelovati i nakoji će se održati. Zaslužio je to Marini ove sezone, pa se zasluženo našao na popisu hrvatskih reprezentativaca za njegovo dosad najjače natjecanje., poručio je Županović.