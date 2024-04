Osječke rukometašice

važnu pobjedu

Zameta

Rukometašice Osijeka

Podravku Vegetu

subotu, 20. travnja 2024.

18:00h

Rukometna akadamija Vitez

Odjel pedijatrije

2 eura

Tekst i foto: ŽRK Osijek

ostvarile su još jednunad ekipom. “Pume” su dominirale od prve do zadnje minute što govori i rezultat od +13 razlike za Osijek koji je korak bliže svom cilju, a to je ostanak u Prvoj hrvatskoj ligi za žene.u dobroj energiji dočekujukoja je pravi izazov, a utakmica je na rasporedu u, odu dvorani Zrinjevac.Osječanke će za ovu utakmicu imati posebnu podršku s tribina, a to je. U Vitezu je odigrana humanitarna utakmica sa ŽRK Grude zau Novoj Biloj, suradnja je nastavljena kroz različite EU projekte. Ekipa Vitez natječe se u Omladinskoj ligi Herceg-Bosne i trenutno zauzima prvo mjesto, a cilj im je prelazak u viši rang natjecanja. Ova suradnja dokaz je kako sport spaja i ujedinjuje.U subotu od 18 sati na Zrinjevcu očekuje se odlična atmosfera i još bolji rukomet . Ulaz