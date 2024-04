četvrtfinala Kupa Hrvatske

Tekst i foto: RK Osijek

Samo četiri dana nakonprotiv Sesveta,je slijedila utakmica sezone. Na Zrinjevac je stizala, a predbio je imperativ pobjede. Itekako su ozbiljno shvatili taj susret i na koncu uvjerljivo slavili sRukometaši Osijeka od prve su minute preuzeli inicijativu, pa su u 9. minuti poveli s 5:3. No, gostujući sastav nije se tek tako predavao. Uporno su držali priključak i nisu dopuštali veće rezultatsko odvajanje. U par su navrata došli i na gol do izjednačenja, a onda su Osječani u sedam minuta napravili seriju 7:3 i postavili 19:14 u 27. minuti. Do kraja prvog dijela susreta mreže su još zatresliza goste iza domaće, pa se u svlačionice otišlo s 20:15 na semaforu.U nastavku dvoboja gledali smo jošOsijek. Na krilima sjajnog Karla Vašarevića ubrzo su povisili na 23:16, a s obzirom na njihovo izdanje i, bilo je jasno da će bodovina Zrinjevcu. Znali su Osječani koliko im je važna ova utakmica i moguća dva boda, a pobjeda u prvom međusobnom ogledu u Kaštelama (23:39) davala je samopouzdanje i bila obećavajuća u pripremi za novi susret. Svakako, treba pohvaliti i izdanje mlade momčadi Ribole, ali protiv ovakvog Osijeka nisu imali izgleda. Trenerponovno je u zadnjih desetak minuta dao priliku mladim igračima, a oni su opet sjajno reagirali. Upravo u tih zadnjih 10 minuta, Osječani su napravili seriju 7:2, stekli dvoznamenkastu prednost i postavili konačnih 36:25.– započeo je Osijekov trener. - TPonovno je najučinkovitiji na parketu bio nezaustavljivi. Postigao je 12 pogodaka, upisao dvije asistencije i „ukrao“ tri lopte u obrani.– istaknuo je Osijekov najbolji strijelac. -Vašarević je s ovim učinkom skočio na prvo mjesto liste najboljih strijelaca. Zasad bilježi ukupno– dodao je Karlo. -Međujoš su bilis pet pogodaka tes četiri gola. Nakon ovog susreta, Osječani su skočili na treće mjesto Lige za ostanak, a za vodećom Goricom zaostaju dva boda. Gusto je na ligaškoj ljestvici, pa je svaki susret izuzetno važan. Verajini se izabranici tako odmah okreću pripremama za sljedeće kolo koje ih vodi u goste. Utakmica je na rasporedu u nedjelju, 21. travnja, s početkom u 15 sati, a prijenos će biti na Sportskoj televiziji.