U odličnoj sam formi, zadovoljan sam kako sam trenirao. Parter ću ići početnu ocjenu vježbe 6.3 i nadam se da ću uz malo sportske sreće uspjeti ući u finale i boriti se za medalju, da pokušam skupiti još neke važne bodove za odlazak na Olimpijske igre. Na preskoku sam u sličnoj situaciji kao i na parteru što se tiče broja bodova za odlazak u Pariz. Pokušat ću odraditi što čišće i ući u finale.

Vladimir Mađarević

Spremni smo za Dohu, na parteru neće biti nikakvih kalkulacija, ni u kvalifikacijama ni u finalu. Na preskoku smo pojačali oba skoka na startnu ocjenu 5.6, to je sada vrlo konkurentno i za nastupe na velikim natjecanjima. Preskok više nije inferioran u odnosu na parter, čini nam se da ta disciplina postaje jednako dobra i konkurentna kao što je i vježba na tlu.

Sara Šulekić

Kairu, Cottbusu i Bakuu

Nakon srebra na Svjetskom kupu u Osijeku nema odmora, već se okrećem Dohi koja je posljednji kvalifikacijski kup za Olimpijske igre. Trenirala sam naporno i dala sam sve od sebe da što bolje uvježbam teži saskok. Zadovoljna sam kako je to prošlo i nakon podium treninga ću s trenerom Markom Brezom odlučiti što je najbolje za kvalifikacije. U svakom slučaju dat ću sve od sebe i nadam se da ću se što bolje plasirati.

Tina Zelčić

Nakon Svjetskih kupova u Antalyji i Osijeku mogu reći da sam već malo umorna i iscrpljena od svih tih natjecanja, ali to je takva godina, treba jednostavno izdržati sezonu do kraja. Zdravstveno stanje je dobro, noga je dobro. Osjećam se spremno i u Dohi bih voljela ponoviti vježbu iz finala u Osijeku.

srijedu i četvrtak

Elevien mobilnoj aplikaciji

Tekst i foto: HGS

Predposljednji je kvalifikacijski turnir za nastup na. Nasaznat ćemo može li se još netko od hrvatskih predstavnika pridružitiu Parizu.otputovali su u Katar te gaje nadu da umogu osigurati vizu za Olimpijske igre.Aurel Benović u. Parter je njegova, no sve je bolji i u preskoku, pokazao je to sjajnim nastupom i pobjedom pred domaćom publikom na Svjetskom kupu u Osijeku u dvorani Gradski vrt. 23-godišnji Osječanin u obje discipline u poretku može zauzetikoja osiguravaju nastup u francuskoj prijestolnici. Na parteru ima nešto veće izglede; konkurenti su mu Bjelorus, Francuzi BugarinI trenervrlo je optimističan i pun samopouzdanja.Na dvovisinskim ručamapeta je u poretku olimpijskih kvalifikacija. Tri dobra nastupa – u– zadržala su je u igri do samog kraja i premašena su očekivanja postavljena uoči početka kvalifikacija. Treba biti realan: u poretku 18-godišnja članica ZTD-a Hrvatski sokol u dosta je nepovoljnijoj situaciji u odnosu na konkurentice, no dokle god postoji i teoretska šansa, Sara Šulekić neće odustati.U sličnoj situaciji je i druga hrvatska predstavnicakoja na gredi pokušava dohvatiti Olimpijske igre. Sjajna vježba u finalu Svjetskog kupa u Osijeku i osvojeno treće mjesto velik su poticaj za nastup u Dohi.Kvalifikacije Svjetskog kupa u Dohi na rasporedu su u, 17. i 18. travnja. Prvog dana Aurel Benović nastupa na parteru, a Sara Šulekić na dvovisinskim ručama. Drugi dan Benović će se boriti za finale na preskoku, a Tina Zelčić na gredi. Finala se održavaju u petak i subotu, 19. i 20. travnja.Kvalifikacije će biti dostupne nakon finala u petak i subotu kao Video i Result Book besplatno u. Ljubitelji gimnastike moći će kadgod žele pogledati kako su se gimnastičari i gimnastičarke natjecali za mjesto u finalu, sa snimkama koje ostaju trajno pohranjene u Elevienu.