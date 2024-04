Roadpol-a

od 15. do 21. travnja

19. travnja

24-satni nadzor brzine kretanja vozila

Područje Postaje prometne policije Osijek

Područje Policijske postaje Beli Manastir

Područje Policijske postaje Donji Miholjac

Područje Policijske postaje Đakovo

Područje Policijske postaje Belišće

Područje Policijske postaje Našice

U organizaciji mreže prometnih policija,, u razdobljusukladno smjernicama ROADPOL-a na području cijele Policijske uprave osječko-baranjske provest će se nadzor brzine kretanja vozila, aće se provesti pojačanina području cijele policijske uprave.Nadzor brzine će se, prema prijedlozima građana provesti na sljedećim lokacijama:08,00-10,00 sati Gacka ulica10,00-12,00 sati Ulica Martina Divalta (od raskrižja sa Srijemskom do Umaške ulice)12,00-14,00 sati Ulica Matije Gupca kod kbr. 5814,00-16,00 sati Dunavska ulica16,00-18,00 sati Vinkovačka cesta (od raskrižja sa Gackom ulicom prema izlazu iz grada)18,00-20,00 sati Tvrđavica06,00-08,00 sati Osječka ulica i Ulica M.V.Ilirika, Tenja08,00-10,00 sati Omladinska ulica, Livana10,00-12,00 sati Dunavska ulica,12,00-14,00 sati Tvrđavica14,00-16,00 sati Woodrova Wilsona16,00-18,00 sati Kninska ulica06,00-10,00 sati D21310,00-14,00 sati D51814,00-18,00 sati D2 (obilaznica 106. brigade ZNG RH)18,00-20,00 sati Dunavska ulica20,00-22,00 sati Kozjačka ulica kod kbr. 4822,00-24,00 sati Vinkovačka cesta (od raskrižja sa Drinskom do Dunavske ulice)00,00-02,00 sati Europske avenije02,00-04,00 sati Gacka ulica04,00-06,00 sati Kneza Trpimira18,00-20,00 sati Kninska ulica20,00-22,00 sati Ulica Martina Divlata (od raskrižja sa Srijemskom do Umaške ulice)22,00-24,00 sati Ulica Matije Gupca kod kbr. 5800,00-02,00 sati Vukovarska cesta (od raskrižja s K. Trpimira do J. Huttlera)02,00-04,00 sati Cara Hadrijana04,00-06,00 sati Woodrova Wilsona00,00-01,15 sati Lug, Petefi Šandora01,30-02,30 sati Vardarac, Petefi Šandora02,45-03,45 sati Bilje, Blatna ulica04,00-05,00 sati Darda,Ljudevita Gaja05,15-06,30 sati Kozarac, Međimurska07,30-08,30 sati Petlovac,Zvonka Brkića08,45-09,45 sati Jagodnjak, Borisa Kidrića10,00-11,00 sati Novi Čeminac, Kralja Zvonimira11,45-13,00 sati Uglješ, Baranjska13,15-14,30 sati Beli Manastir,V.Desnice14,30-15,15 sati Topolje, Republike15,30-16,30 sati Suza, Maršala Tita16,45-18,00 sati Kneževi Vinogradi, Glavna18,45-20,00 sati Grabovac, Zagorska20,15-21,30 sati Beli Manastir,K.P.Svačića21,30-22,45 sati D-7 Branjin Vrh, Svetog Križa23,00-24,00 sati Beli Manastir, Osječka00,00-01,45 sati Črnkovci, Nikole Tesle 6701,45-03,00 sati Donji Miholjac, Vukovarska 5703,15-04,15 sati Donji Miholjac, Kolodvorska 15404,30-05,30 sati Donji Miholjac, A. Harambašića 7506,30-08,30 sati Podravski Podgajci, V. Nazora 11208,45-10,15 sati Magadenovac, Glavna 613,45-15,00 sati Golinci, Kralja Tomislava 7816,45-17,30 sati Šljivoševci, V. Nazora 8022,30-24,00 sati Podravska Moslavina, J. J. Strossmayera 21300,00-02,00 sati Đakovo, Ante Starčevića,02,30-04,00 sati Đakovo, Franje Račkog,04,05-05,30 sati Đakovo, Nikole Tesle06,30-08,00 sati Đakovo, D. Domjanića08,05-10,00 sati Budrovci, Stanka Lehote10,35-12,00 sati Selci Đakovački, V. Nazora i B.J.Jelačića12,05-13,30 sati Đakovo, P. Preradovića14,30-17,00 sati Kuševac, S. Radića17,35-19,30 sati Semeljci, K. Tomislava19,35-21,30 sati Koritna, Matije Gupca21,30-24,00 sati Kešinci, I.L.Ribara00,00-02,10 sati Veliškovci02,20-04,00 sati Harkanovci04,25-05,30 sati Valpovo, Matije Gupca05,40-06,30 sati Bizovac, Kralja Tomislava (kod industrijske zone)07,20-08,15 sati Valpovo, ulica Ive Lole Ribara08,25-10,25 sati Valpovo, Bana Josipa Jelačića10,35-12,35 sati Belišće, D-517 (obala Matije Ljubeka)13,35-15,35 sati Belišće, D-517 ( P. Svačića)15,45-17,30 sati Bizovac, Kralja Tomislava17,40-18,30 sati Samatovci, Osječka ulica19,20-20,00 sati Ladimirevci, Đuke Maričića Munje20,25-22,30 sati Valpovo, J.J. Strossmayera21,45-00,00 sati Belišće D-517 ( P. Svačića)00,00-02,00 sati Vukojevci, Ulica b. Radića02,30-04,30 sati Našice, Ulica J.J. Strossmayera04,40-05,30 sati Našice, Ulica V. Lisinskog06,15-09,15 sati Klokočevci, Ul. Matije Gupca-Našička09,30-11,00 sati Pribiševci, Ulica Matije Gupca11,30-13,30 sati Feričanci, Ulica Dore Pejačević14,30-17,00 sati Đurđenovac, Ul. I. Gundulića17,30-19,30 sati Lila Ulica Lile Pejačević19,40-20,40 sati Jelisavac, Ulica Brnjika Ivana Slovaka20,50-21,30 sati Markovac Našički, Ulica Osječka22,10-24,00 sati Markovac Našički, Ul. Franje Strapača