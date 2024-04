pogoršanje vremena

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Kako smo već i najavili, pred nama je. U nastavku možete pročitati priopćenjeNakon, u dosadašnjoj povijesti mjerenja, jedne od, ponegdje čak itoplih, temperatura zraka je i u prvoj polovini travnja bilaza doba godine. No, iznimno toplom vremenu stiže kraj. Naime sutra, 16. travnja na vrijeme u našim krajevima sve jače će utjecati izraženasa sjeverozapada s kojom će u utorak poslijepodne po visini naglo stići, npr. na 1,5 km visine temperatura će se u svega pola dana s oko 12°C spustiti na 0°C.Pritom će se u prizemnom sloju stvarati ciklona sa središtem na sjeveru Italije čiji će se frontalni poremećaji preko Hrvatske premještati tijekom utorka i srijede.Stoga će druga polovina travnja početi uz promjenljivo, nestabilno i osjetno hladnije vrijeme, osobito sredinom ovog tjedna. Primjerice, u unutrašnjosti će najviša dnevna temperatura u srijedu, 17. travnja biti oko 11 °C. Dakle, čak dvadesetak stupnjeva niže vrijednosti nego što su bile u nedjelju, 14. travnja kada su oboreni i neki travanjski rekordi, ali također i ispod prosječnih vrijednosti za navedeno razdoblje.Povremeno će padati kiša, ponegdje vrlo vjerojatno i u obliku izraženijih te obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom, u utorak u drugom dijelu dana ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a navečer i tijekom srijede u Dalmaciji. Uz dotok hladnog zraka kiša će u utorak navečer u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg. Na području Gorske Hrvatske mjestimice se očekuje i stvaranje snježnog pokrivača, poglavito u Gorskom kotaru ponegdje i višeg od 10 cm. Vrlo malo susnježice ili snijega prolazno je moguće i u nekim nizinama središnje te istočne Hrvatske u noći na srijedu.Vjetar će u unutrašnjosti okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u utorak prolazno i jak, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu pak umjereno i jako jugo u utorak navečer najprije na sjevernom dijelu, okreće na buru, jaku i olujnu, osobito podno Velebita lokalno i s orkanskim udarima. U srijedu će se bura proširiti duž obale te će i na cijelom Jadranu osjetno osvježiti, a na otvorenom moru zapuhat će jak sjeverozapadnjak.U četvrtak će vjetar oslabjeti, no temperatura primjerenija dobu godine zadržat će se barem do polovine idućeg tjedna. Uz djelomično razvedravanje od petka, ponajprije po kotlinama Gorske Hrvatske najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 0 °C, stoga je moguć i mraz pri tlu. Detaljniju i pouzdaniju prognozu za te dane svakodnevno pratite na mrežnim stranicama DHMZ-a.Zbog najavljene izražene promjene vremena pratite upozorenja na, osobito ako planirate putovanje jer se na prometnicama kroz Gorsku Hrvatsku mjestimice očekuju zimski uvjeti, a duž obale ograničenja u prometu zbog olujne bure.