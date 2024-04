Državni inspektorat Republike Hrvatske

Raženo brašno Integralno – Organsk

mikotoksina – Okratoksina A

Podaci o proizvodu:



Foto: Pixabay.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu proizvodao 1000g Nutrigold, LOT: RO-MIW24, najbolje upotrijebiti do 30.08.2024. zbog povećanog sadržajau proizvodu.Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom.Veleprodaja: Do It B.V., Barneveld, NizozemskaDobavljač: Galleria Internazionale d.o.o., Predavčeva 6, Zagreb