polufinala odbojkaške Superlige

MOK Mursa Osijek

OK Ribola Kaštela

petak, 19. travnja 2024., od 20 sati

maloj dvorani NŠD Gradski vrt u Osijeku

Tino Busak Vidaković.

OK Ribola Kaštela je zaista dobra momčad, no mi imamo dodatnog igrača, a to je publika na našem domaćem terenu. Stoga pozivam sve da nam se pridruže u ovoj utakmici, bit će to nezaboravan sportski događaj pun uzbuđenja i adrenalina, a podrška publike nam je od neprocjenjive važnosti. Dođite u što većem broju, Vi ste naša snaga i motivacija da ostvarimo sjajne rezultate. Vidimo se na tribinama!

drugačija i uzbudljivija

Krešo Gotlin

besplatan

Napete sportske minute, atraktivni sadržaji, nagrade i zabava naljepša su pozivnica da početak vikenda s obitelji i prijateljima provedemo na uzvratnoj utakmiciu kojoj će snage odmjeriti domaća momčadi dalmatinski gosti. Uočekuju nas brojna uzbuđenja, a dašak uzavrele atmosfere iz Osijeka otkriva nam kapetan MOK Mursa Osijek“- ususret utakmici ističe Tino Busak Vidaković.U finale Superlige će se plasirati ona momčad koja pobijedi u oba susreta, a u slučaju neriješenog ishoda igra se treća, odlučujuća utakmica , u nedjelju 21. travnja u Kaštelima.Nadolazeća utakmica bit ćeod proteklih jer će uz pravi sportski spektakl posjetitelji uživati u novom, no diljem Hrvatske već prepoznatljivom konceptu Superlige. Pažnju najmlađih, ali i starijih posjetitelja privući će nova maskota Volleo koja će se uz brojne šale, ples i zajedničke fotografije rado družiti s publikom. Tu su i odličan DJ koji će posjetitelje razveseliti vrhunskom glazbom, zabavne igre u kojima se dijele navijačke majice, brendirane kutije za kokice i čaše, Fan zona i navijački rekviziti za još jači glas za svog favorita. Posebnu zabavu jamči i vrhunski voditeljčiji humor, interakcija s posjetiteljima i zabavne geste na odbojkaške terene donose jednu novu dimenziju zabave.Ulaz na utakmicuje za sve posjetitelje.