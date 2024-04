Kupa Hrvatske

Sigurni smo da će ekipa iz Kaštela pokušati pomrsiti nam računicu i osvetiti se za težak poraz kod kuće. No, to samo nama daje za obavezu da budemo maksimalno fokusirani i koncentrirani na dogovorene zadatke kako bodovi ne bi otišli sa Zrinjevca. U ova dva kola se puno toga rješava i mi želimo što mirnije privesti sezonu kraju.

Igrali smo već s njima u gostima i moram priznati da nije bilo tako lako, barem na početku

U nastavku smo malo više stisnuli, na kraju uvjerljivo slavili, a trener Veraja tu je dao priliku i nama mlađim igračima. Sličnu Ribolu očekujemo i sada – opuštenu i rasterećenu, a takve momčadi su često i najopasnije. S druge strane, nama je pobjeda neophodna. Morat ćemo dati 100 posto svojih mogućnosti bez imalo podcjenjivanja kako se ne bismo poskliznuli. Ova nam je utakmica jako bitna u borbi za ostanak u ligi i vjerujem da će bodovi ostati na Zrinjevcu.

Tekst i foto: RK Osijek

Nakon ispadanja u četvrtfinaluod Sesveta,žele se što prije. Priliku imaju već ovaj vikend kada će se odigrati. Osječani tada na Zrinjevcu dočekuju momčad Ribole iz Kaštela, a utakmica je na rasporedu uPreostalo je još neštopremijerligaškog natjecanja. Stanje na tablici je, a razlika između prvoplasiranog i sedmoplasiranog sastava su tekStoga, svaki je bod itekako važan u utrci za očuvanje premijerligaškog statusa. Ribola Kaštela trenutno je posljednjeplasirana na toj ljestvici i prema mnogima već otpisana. No, upravo takvi bez pritiska i opterećenja mogu pokazati najbolje partije. Dokazali su to prije dva kola kada su u Trogiru u uzbudljivoj završnici svladali domaćina i upisali svoju drugu pobjedu ove sezone.– rekao je Osijekov trener Frano Veraja. -Podsjetimo, Osječani su već jednom ove sezones rukometašima Ribole i bili su uspješniji. Dobro su se izabranicitada držali u prvom poluvremenu i pružali otpor, ali Osijekovi su igrači u nastavku bili još raspoloženiji i na kraju uvjerljivo slavili s 39:23. Bila je to jedna od njihovih najboljih predstava ove sezone – čak je devet igrača imalo stopostotan učinak, zaigrali su i mlađi igrači pa su priliku dobili svi iz zapisnika, a raspoloženi su bili i golmani. Želja je u nedjelju ponoviti takvu igru i bodove ostaviti u gradu na Dravi.– istaknuo je Marko Maganić, lijevi vanjski Osijeka. -Dodajmo kako nas u nedjelju ponovno očekujena Zrinjevcu. Prvo će u 15:30 sati na parket istrčati druga momčad Osijeka koja će odmjeriti snage s igračima Pakraca u sklopu 2. HRL Istok. Potom u 18 sati slijedi premijerligaški dvoboj Osijeka i Ribole iz Kaštela.