Tekst: Jesenka Ricl

Foto: Inja Pavlić

Imepoznato je mnogim (osječkim) glazbenicima, posebice onima koji su u rukama nekada držalijer su prema njegovim notnim zapisimai mnoge druge skladbe barem jednom odsvirali naši tamburaški orkestri.Izložbom. Stvaralački opusobilježava se stota godišnjica rođenja Julija Njikoša, osječkog melografa i skladatelja koji je čitav svoj život posvetio glazbi i njezinim nositeljima. Širok opus Njikoševa djelovanja pokriva skladanje i aranžmane za, prije svega, ali i sakupljanje tradicijske glazbene građe „na terenu“. Kroz svoj je profesionalni i privatni rad obišao stotinu mjesta ui drugim dijelovima Hrvatske, zabilježio više od 4000 napjeva, i razgovarao s gotovo 1000 didaka i baka koji su mu kazivali i pjevali – kako je to bilo nekada.ovom je prilikom izložio izbor iz Njikoševe ostavštine, ali i prikazao njegov– od djetinjstva pa sve do kraja njegovog glazbenog djelovanja – koje je završilo 2010. godine, kada i njegov život. Čitav je život posvetio glazbi te se njegovo ime u glazbenim i osječkim krugovima pamti do danas, a pojedinci diljem Slavonije i danas se sjećaju kako su Njikoš i njegova suprugaposjećivali njihove kuće, zajedno pjevali i družili se do dugo u noć te na taj način ostavili traga na kulturno-umjetničkom životu i radu slavonskog sela.Autorice izložbe su, aje odredila vizualni identitet i likovno oblikovanje izložbe. Izložba je financirana sredstvimaMuzej Slavonije poziva sve ljubiteljeu Muzej Slavonije radnim danom i subotom od 10 do 18 sati sve do kraja listopada 2024. godine.