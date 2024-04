Rukometaši Osijeka

nisu uspjeli napraviti iznenađenje i srušiti trenutno drugu ekipu države. U četvrtfinalu Kupa Hrvatske uspješnije su bilekoje su na Zrinjevcu slavile s 33:29 i osiguraleu Poreču.suizabranici otvorili današnji susret. S druge strane su ipak stajali rukometaši Sesveta, trenutno drugoplasirane ekipe u državi. Krenuli su i gosti dostau utakmicu, poveli s 5:2, ali nisu se Osječani predavali tek tako. Napravili su mini seriju, također 5:2, i u 14. minuti izjednačili. Bili su ravnopravan protivnik prvih 25 minuta, a onda je gostujući sastav ubacio u višu brzinu. Uz četiri uzastopna pogotka odvojili su se ubrzo na plus pet, pa se na odmor u svlačionice otišlo s 13:18 na semaforu.U takvom su tonu otvorili i drugi dio susreta. Momčadna samom je početku došla na +7 te nastavila održavati svoju prednost. Domaći trenertu je iskoristio priliku i na parket poslao mlade igrače. Zaigrali su tako svi iz zapisnika, uključujući i. Među njima je ikoji u posljednje vrijeme opravdava povjerenje trenera Veraje i pokazuje kako se na njega može itekako računati. Taju zadnjih je osam minuta postigao čak sedam golova, a tako i smanjio razliku na konačnih 29:33.– rekao je. -Kekez je, vjerujemo, opravdao povjerenje trenera budući da je bio stopostotan u šutevima. Najbolji je strijelac pak biosa sedam pogodaka, aje postigao pet.po tri su se puta upisali u strijelce.– izjavio je Osijekov trener Frano Veraja. –U pravu je Veraja jer za četiri dana Osječanima na Zrinjevac u prvenstvenom dvoboju stiže. Računica je dobiti sve domaće utakmice za siguran ostanak u ligi, pa ne moramo ni govoriti o važnosti te utakmice. Možemo samo pozvati gledatelje u nedjelju u 18 sati u ŠD Zrinjevac.