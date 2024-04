Biogradu na Moru

Zahvaljujemo organizatorima na dodjeli ove nama izuzetno važne nagrade. Ove godine se Baranjski bećarac održava 29. puta i to u Topolju od 31. svibnja do 1. lipnja, a ovo je prvo formalno priznanje našem trudu i radu oko osmišljanja i organizacije. Zahvalio bih se i čestitao čitavom našem timu Baranjskog bećarca koji se svake godine trudi nadmašiti sami sebe u organizaciji ove najveće i najvažnije folklorne manifestacije u Baranji kao i svim partnerima, udrugama i volonterima koji doprinose ovoj našoj zajedničkoj manifestaciji. Vidimo se, ako Bog da, svi u Topolju na Bećarcu.

Sinoć je uodržana. Između više odturističkih subjekata istakao sekoji je isprednagrađen nagradommanifestacije koja njeguje kulturu i tradiciju života lokalne zajednice, a svojim sadržajima značajno unapređuje atraktivnost ukupne turističke ponude Baranje. Nagradu su preuzelidirektor Turističke zajednice općine Draž i, tajnica Kulturno – turističke manifestacije Baranjski bećarac.– izjavio je direktor TZ DražInače,jekoja se održava svakog prvog vikedna u lipnju a povremeno, kao ove godine, dio programa se održava i u svibnju. Manifestacija je odza lokalnu zajednicu ali i za regiju jer promovira tradicijsku kulturu i baštinu kako šokačkih sela podunavske Baranje tako i Baranje u cjelosti ali i šire regije Podunavlja. Ovo je mjesto sastanka podunavskihprekopreko. Manifestacija promovira i uzgoj konja lipicanaca, tradiciju sviranja gajdi, domaću proizvodnju vina i domaću tradicijsku gastronomiju temeljenu na jelima od tjestenine koja se mogu kušati na takozvanom Festivalu tista koji je sastavni dio programa. Cijeli program se odvija u Topolju u pitoresknom krajoliku kod barokne crkve sv. Petra i Pavla koja je nedavno proslavila 300 godina od izgradnje. Ona i danas usamljena u Topoljskom ataru stoji kao spomenik na davnu 1722. godinu kada ju je podigao nadvojvoda Eugen Savojski u zahvalu Gospodinu za veliku vojnu pobjedu nad Osmanlijama u bitci kod Sente koja je značila kraj Osmanske prijetnje za ova područja.