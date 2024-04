opasno se približilo

[Sponzorirani članak]

Ono što je bilo daleko…! Sitno brojimo do proslave. Dapače, na neki način,već je započela i to s prvim radnim danom u travnju. U tijeku jeu kojoj jednu/jednoga od vas očekujeu vrijednostiSve što trebate učiniti je nakon što– prošetati doi uz predočenjepreuzeti, ispuniti ga i ubaciti u kutiju koja se također nalazi na Info pultu. Upravo iz te kutije, ubit će izvučen dobitnik glavne nagrade:! Važno je napomenuti i da se računaju računi iz baš svihu Portanovi i to bez obzira na iznos računa.A osim rođendanske nagradne igre, u Portanovi su za svakoga od vas pripremili ponešto tijekom. Pa idemo redom. Sva tri dana proslave – petak 19, subota 20 i nedjelja 21. travnja moći ćete kupovati skoje pripremaju trgovine ovog shopping centra.U subotu 20. travnja dočekat će vasu kojem ćete do mile volje moći isprobavati, a kasnije ih i dijeliti na društvenim mrežama. 360 video booth opremljen je kamerom koja snima u 4K rezoluciji i koja snima u 360°. Snimke će vam biti dostupne odmah na licu mjesta.Također u, od 18 sati na scenu stižekoji niti jednog mališana neće ostaviti ravnodušnim, dapače, pretvorit će ga u pravog. S ili bez magije – nakon predstave stiže i najveća rođendanska torta kojom će se počastiti svi posjetitelji, a prvi na redu bit će mališani, njihove mame, tate, bake, djedovi, tete… ma svi!Sljedeći dan, u, osim što će Portanova raditi prematu nedjelju, na redu suI ovaj dan će svi imati priliku snimati se na, ali tek od 18 sati stiže pravo iznenađenje kada na scenu stupaj! Jeste li ikada čuli zaE pa ovaj dan hoćete! U tri navrata, od 16, od 17 i od 18 sati moći ćete prisustvovatiu unikatnim kostimima sastavljenim od bezbroj minijaturnih ogledala. E pa to još niste vidjeli! U međuvremenu će se svi prisutni počastiti, prisustvovati nagradnom izvlačenju u kojem ćemo dobiti ime dobitnika, a naaaaajviše se veselimo vrhuncu proslave koja će biti u nedjelju oko 18 sati kada će se s drugog kata na sve prisutne spustitiu kojima će biti skriveno više od. Pa tko prvi – njegovo!Bit će ovo jedan dobar vikend!Sada se još samo trebamo strpjeti do tada!I par servisnih informacija za kraj. Ovu nedjelju, 14. travnja trgovine u Portanovi, ali će raditi 2. kat. Za točno radno vrijeme pojedinih zakupnika uvijek je najbolja ideja informirati se na web stranici Portanove.Na dan izbora, u srijedu 17. travnja Portanova će