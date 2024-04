veliki projekt KBC-a Osijek i Ministarstva zdravstva RH

L

a

b

o

r

a

t

o

r

i

j

a

za

humanu

r

e

p

r

o

d

u

k

c

i

j

u

i

medicinski

pomognutu

oplodnju

Radilo se o vrlo kompleksnom projektu preuređenja starog prostora u novi tzv. čisti prostor po najvišim europskim standardima i ESHRE preporukama . I do sada je KBC Osijek bio jedan od najboljih državnih centara za MPO, a nakon završetka ovog projekta vjerujemo da će rezultati biti još bolji.



Ulaganjem u infrastrukturu, novu opremu i edukaciju tima stvoreni su bolji uvjeti za pružanje zdravstvene usluge parovima koji se liječe od neplodnosti i prihvaćanje većeg broja parova. Ovaj projekt je od velikog značaja za svih pet županija istočne Hrvatske čiji pacijenti gravitiraju prema KBC Osijek kao tercijarnom centru.



Očekujemo da ćemo u bližoj budućnosti premašiti 1000 postupaka godišnje što su do sada obavljali samo najveći državni centri . Trenutno smo jedini centar za liječenje neplodnosti do Zagreba, te je dovršenjem ovog projekta omogućena znatno bolja zdravstvena skrb i parovi ne moraju odlaziti u druge centre.

Foto: KBC Osijek

Završio je još jedan, a to je preuređenje", kažu iz KBC-a Osijek.