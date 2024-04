rukometaše Osijeka

Očekuje nas sigurno najteža utakmica u drugom dijelu sezone, a za nas najlakša

Nemamo što izgubiti jer igramo protiv trenutačno druge ekipe u Hrvatskoj. Sami dolazak u četvrtfinale je veliki uspjeh i tako se ponašamo. Dat ćemo sve od sebe da probamo izboriti Final4 i nagraditi se za ovu sezonu. Što se tiče momčadi Sesveta, svakako najviše pažnje moramo obratiti na trojicu vanjskih igrača, a to su Hršak, Dumenčić i Gavrić. No, i ostatak ekipe ne zaostaje za njima, tako da ćemo taktički morati biti posebno odgovorni i probati što manje griješiti kako bismo smanjili mogućnost laganih golova. Naravno da idemo na pobjedu. Koliko je to realno - ne znam, ali vjerujem da ćemo uz podršku dvorane imati što za reći.

Pune tribine tada su nam bile dodatan impuls i razlog zašto smo tada pokazali i više nego što smo mogli

Nadam se da ćemo i ovaj put tako odigrati. Nemamo neki prioritet pobjede jer su Sesvete trenutno druga ekipa države, a mi se borimo za ostanak. No, nadam se da ćemo im što više zakuhati utakmicu i otežati. Svi se sjećamo tog susret prije dvije godine, a vjerujem da sada možemo pokazati i bolju izvedbu. Nadam se da će također biti dobra utakmica, ali da će ovaj put u posljednjim sekundama otići u našu korist. Pozivam sve ljubitelje rukometa i grada Osijeka da dođu podržati našu borbu za ovaj klub i grad.

Tekst i foto: RK Osijek

Samo tri dana nakon gostovanja u Metkoviću,očekuje. U okviru četvrtfinala Kupa Hrvatske u, na Zrinjevcu dočekuju momčad Sesveta. Utakmica je na rasporedu uIvan Mikanovci, Županja, Valpovka, pa Dubrava, redom su to klubovi koje su Osječani pobjeđivali na putu do ove faze natjecanja. Ovaj ih put ždrijeb nije toliko pomazio pa su ih kuglice spojile sa– trećom najboljom ekipom države, a po tablici Lige za prvaka trenutno i drugom. Usporedbe radi, sastav Igora Vorija u ovom je dijelu prvenstva poražen jedino od Zagreba, a na domaćem je parketu, između ostalog, svladao i Nexe.Težak dvoboj očekuje rukometaše Osijeka i toga su svjesni, posebice kada se uzmu u obzir međusobni susreti ove sezone. Nisu to bila baš najbolja izdanja Verajine momčadi, ali kup uvijek izvuče dodatnu motivaciju, posebice kada je riječ o borbi za Final4 Kupa Hrvatske.– ističe trener Frano Veraja. –Podsjetimo, rukometaši Osijeka i Sesveta i prije dvije godine igrali su međusobno u četvrtfinalu Kupa. Osijek je tada još bio drugoligaš u borbi za Paket24 Premijer ligu i ravnopravno se nosio s favoriziranim gostima. Na koncu suSesvete s 26:25, a odlučujući pogodak postigao jeu posljednjim sekundama. Osječani su tada odigrali i iznad svojih mogućnosti, prisjeća se kapetan, a posebno pamti sjajnu atmosferu na tribinama gdje se tada smjestilo 800-jak navijača.– kaže Zrno. -U osječkom taboru prioritet je osigurati ostanak u Paket24 Premijer ligi, a u kupu doći što dalje. S obzirom na kvalitetu protivnika, svjesni su da ih očekuje velika prepreka na putu do eventualne završnice u Poreču. No, svjesni su i svojih mogućnosti i sigurno će dati sve od sebe na parketu. Ako im takav pristup donese pobjedu, bit će to neko novo ispisivanje stranica klupske povijesti. Srijeda u 18 sati. Borba za Final4 Kupa Hrvatske. Boljeg poziva na Zrinjevac nema!