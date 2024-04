IT parku

Danas je jedan jako lijep dan za grad Osijek, za IT scenu u gradu Osijeku. Kao što možete vidjeti iza mene otvaramo jednu modernu zgradu IT poslovnog centra na području IT parka. Ukupna vrijednost IT parka je 9,6 milijuna eura, a vrijednost same zgrade IT poslovnog centra je 8,7 milijuna eura. Krenuli smo s izgradnjom u listopadu 2022. godine. Rok je bio 14 mjeseci, tako da su svi rokovi ispoštovani. Zgrada je na 4 tisuće kvadrata i ovdje planiramo da će raditi oko 200 ljudi iz IT sektora koji je jedan od najbrže rastućih u cijelim svijetu, pa tako i gradu Osijeku. U ovom trenutku imaju oko 1500 zaposlenih. Mi i na ovaj način pokazujemo da smo partneri našim poduzetnicima, u ovom slučaju našem IT sektoru s kojim imamo odličnu suradnju. Ovdje je cilj da se stvori sinergijski učinak između samih tvrtki kako bi neke od njih danas, sutra stasale u veće tvrtke i zapošljavale još veći broj naših sugrađana.

Koristim priliku čestitati gradu Osijeku i gradonačelniku Radiću, cijelom njegovom timu i gradskoj upravi na još jednoj velikoj investiciji. Samo ću vas podsjetiti, da smo otprilike prije 4 godine na ovom mjestu stajali na jednoj šikari, na jednoj livadi koja nije imala smisla u širem centru grada Osijeka gdje smo i bivšu gradsku vlast nagovarali da se upravo ovako nešto i sagradi. Evo, nakon 3 i pol godine vidimo gdje se nalazimo da je zgrada od 4 tisuće kvadrata gotova i da će se uskoro useliti u nju novi gospodarstvenici.

Grad Osijek je veliki, možda i najveći korisnik sredstava EU u RH. Jedan od projekata koji su realizirali je i ovaj fenomenalni IT park koji će uskoro postati dom jednom većem broju IT stručnjaka i IT tvrtki. Drago mi je da MRRFEU moglo sudjelovati u ovako jednom projektu s preko 4 milijuna eura, financiranom kroz ITU mehanizam.

Sam ovaj centar i ovaj dio grada će dobiti još veće značaj kada preko puta bude sagrađen novi KBC Osijek čija se vrijednost procjenjuje na oko 700 milijuna eura.

2021. godine i danas, 3 godine nakon što sam preuzeo odgovornost za vođenjem Osijeka, mi u gradu Osijeku imamo 2700 zaposlenih više. U ovom trenutku je u tijeku veliki investicijski zamah u gradu Osijeku, ogromni projekti, vrijednosti 350 milijuna eura.

U osječkomzavršeni su radovi na izgradnji i opremanjuvrijedni, od čega je gotovo polovica bespovratni novac Europske unije. Centar se prostire na 4000 četvornih metara, a sadrži modularnu konferencijsku dvoranu s oko 300 sjedećih mjesta, 30ak ureda, coworking prostor, informatički laboratorij, ugostiteljski objekt i druge sadržaje.Otvorenju centra u ponedjeljak su, između ostalih, nazočili gradonačelnik Osijeka, zamjenik župana koji obnaša dužnosti župana Osječko-baranjske županije, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, direktor tvrtke OS Centari predsjednik Osijek Software Cityja„- izjavio je osječki gradonačelnik Radić te dodao da se prvi stanari očekuju u lipnju ove godine.“- izjavio je obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić tijekom svečanosti otvorenja.“- izjavio je državni tajnik Mikulić i podsjetio da je Osijeku kroz ITU mehanizam na raspolaganju novih 55 milijuna eura.Centrom upravlja novoosnovana gradska tvrtka, a direktor tvrtke Antonio Lozančić rekao je daza novim prostorom, te da će uskoro raspisati i natječaj za zakup prostora s početnom cijenom od 8 eura po četvornome metru.Predsjednik udruge Osijek Software Cityocijenio je ovaj projekt krunom suradnje između, te zaključio da IT park Osijek daje dodatnu težinu cijeloj IT industriji u ovoj regiji.IT park Osijekje projekt Grada Osijeka čiju izgradnju je podržala i. Riječ je o poduzetničkoj zoni od iznimnog značaja za prepoznatljivost grada Osijeka kao regionalnog IT središta, a okupit će čitavu osječku IT zajednicu na jednome mjestu. Osim što će riješiti infrastrukturne probleme brojnim lokalnim poduzetnicima, omogućit će i otvaranje novih radnih mjesta, privući druge domaće i inozemne tvrtke te zadržati mlade talente u Osijeku.IT park nalazi se u širem središtu Osijeka uz jednu od glavnih gradskih prometnica koja je neposredno povezana s južnom obilaznicom, a uz zonu postoje javni gradski prijevoz, biciklistička i pješačka staza.Na prostoru od okokomunalno i infrastrukturno je uređeno deset zemljišnih čestica, veličine od 1200 do 2300 m2, a na jednoj od njih izgrađen je IT poslovni centar.„ – ističe osječki gradonačelnik te dodaje da Grad Osijek u ovom trenutku bilježi rekordno visoku zaposlenost i rekordno nisku nezaposlenost.„ – zaključio je osječki gradonačelnik Ivan Radić.