Ponosan sam na sve što smo napravili. I sportski i organizacijski. Devet hrvatskih finala, šest medalja, tri srebra, dvije bronce i zlato… Ja dolazim iz Osijeka, a zlato je iz Osijeka pa je ovo sve još veće za naš Osječane. Iako, glavno da je barem jednom svirala hrvatska himna

Vladimir Mađarević

Sve ono što su naši reprezentativci napravili u Osijeku dobra je najava i za predstojeća natjecanja. Za Tina Srbića u svakom slučaju to su Olimpijske igre, a za Aurela Benovića, Saru Šulekić i Tinu Zelčić još uvijek borba za Pariz i to na Svjetskom kupu u Dohi za 10-ak dana. A i Europsko prvenstvo u Riminiju je pred vratima za manje od dva tjedna. Vidi se kod svih da se forma diže. Imali smo i čak dvije medalje na konju s hvataljkama, srebro Filipa Udea i broncu debitanta u Osijeku Marka Samboleca što je još jedna potvrda da hrvatska gimnastika uz neke stalne članove reprezentacije ima i one koji će vjerujem tek pokazati svoju klasu. Sara Šulekić došla je do prve medalje u Osijeku, Tina Zelčić drugu godinu zaredom na postolju ovdje, a to je ono što treba i nama kao organizatorima, hrvatskoj reprezentaciji, ali i publici koja, nećemo se varati, najviše voli kad su naši sportaši na postolju

Tin je jučer napravio odličnu vježbu. Slavio je Tajvanac Tang koji je sigurno kandidat za olimpijsku medalju, može ozbiljno ugroziti Japanca Hashimota koji je trenutno jedan od najboljih ili možda najbolji prečaš i višebojac na svijetu. Tang je u top formi, Tina je ovdje pobijedila vrhunska klasa i tu se nema što reći. Aurel je na parteru mogao bolje, ali pojela ga je malo trema. Sjajna atmosfera s tribina nekada ga podigne pa uspije super, ali taj psihološki trenutak je jako bitan da uz pritisak i silno htijenje izdržiš i mirno odradiš sve doskoke. On to nije sada uspio. Ali, zato je sve naplatio na preskoku. Skočio je jako težak prvi skok, skroz mu je nov, pa i drugi isto. Pribojavali smo se svi kako će to završiti jer je prvi skok jako opasan. Nije ga “ukopao”, ali ostao je na nogama, nije se ozlijedio i to je jedino bitno. To su preskoci s najvećim indeksom težine u gimnastičkom pravilniku, Aurelu novi, zato sam se pribojavao kako će sve završiti.

Napravio je Vladimir i rezime cijele organizacije DOBRO World Cupa za koju sa svih strana dolaze samo velike pohvale.

Produkcijski smo u dvorani podigli još jednu ljestvicu više. Fantastična slika iz dvorane ide u svijet. Pohvale stižu sa svih strana svijeta. Produkcijski tim Hrvatske radiotelevizije je top. Ovdje su nam radili njihovi najbolji producenti i cijeli tim je na visokoj razini. Sada imaju veliko iskustvo rada s nama zato sve tako dobro funkcionira. Uveli smo nove kamere, nove kuteve snimanja, imamo cablecam koja ide po vrhu cijele dvorane i s kojom dobivamo fantastičnu sliku totala od gore, kao primjerice s drona. Popravili smo i neke vizuale u dvorani, kuteve dvorane pokrili s brendingom i s koje god se strane snimalo bilo je vrhunski. To su sve neki preduvjeti za ono što nas čeka u periodu koji je pred nama, a to je lobiranje

Lobiranje da Osijek u novo olimpijskom ciklusu postane jedan od kvalifikacijskih turnira za Olimpijske igre u Los Angelesu, ali i kvalifikacijski za Svjetska prvenstva.

Za sada su to bila samo 4 turnira - Doha, Baku, Cottbus i Cairo. Po sadašnjim pravilima mi bismo trebali izgurati jedan od ta četiri. Pazite, to su zemlje za koje ne trebam ni govoriti kakvu financijsku moć i politički utjecaj imaju kako u svijetu tako i kod nas u gimnastičkoj politici. Nas očekuje jako veliki zalogaj da pokušamo nekoga izgurati. Do kraja lipnja su prijave pa ćemo vidjeti. Imali smo i ovdje lobistički trenutak. Predsjednik Svjetske gimnastičke federacije, Japanac Morinari Watanabe došao nam je sada već 3. put. Bio je ovdje i dio Izvršnog odbora FIG-e. Imali smo prezentaciju svega ovoga što želimo i sa svim prednostima koje imamo, a to je prije dupli nagradni fond koji nema nitko, nagrade za trenere koje nema nitko, inovacija javnog izvlačenja brojeva u jednom od najljepših osječkih parkova s vanjskim eventima koje radimo sada već godinama, koji su isto novost za gimnastički svijet, a i prepuna arena publike koja je isto rijetkost u gimnastici. To su sve prednosti Osijeka, ako ne bi bilo onog političkog trenutka odluke. Sigurno bi bili jedni od favorita za organizaciju kvalifikacijskih turnira u sljedeće 4 godine. Sada se svake godine prijavljujemo za organizaciju, ovo bi bio četverogodišnji ciklus - imamo datum, mjesto gdje smo onda mirni i možemo graditi partnere, sponzore i medije na tu temu do sljedećih OI u Los Angelesu.

Vladimir je uvjeren da njegov Osijek to može.

Za sve ono što smo napravili u posljednjih 15 turnira, sve ono novo što smo donijeli svjetskoj gimnastici i ono što tek možemo ponuditi, svakako smo zaslužili. Bez obzira na silu i prednosti svih drugih potencijalnih domaćina, dat ćemo sve od sebe da uvjerimo ključne ljude da smo mi ti. Imamo jako dobre utjecaje i kontakte, prvenstveno preko Maria Vukoje koji je predsjednik Tehničkog odbora muške sportske gimnastike Europske federacije i član Izvršnog odbora. Kroz svoje djelovanje u internacionalnim krugovima ima veliki utjecaj na sve te ljude koji odlučuju. Lobiramo mi već godinama, nije to samo sada. Sada smo samo pojačali lobiranje. Pozvali smo ih sve sada, lijepo ugostili u novom Hotelu Materra, poduzeli sve što je moguće da pridobijemo tu malo prevagu ako bude bila bitna. Svi imaju jako dobar argument u ustima da kažu da je to Osijek, ne moraju nas se sramiti ni nikome objašnjavati zašto mi. U suprotnom jedino ako ima tog političkog pritiska koji ne znam kako će završiti u smislu sile, financijske i političke moći, ne možemo ništa. Ali, ja ozbiljno vjerujem da ćemo uspjeti. Čak postoji mala vjerojatnost, za koju također lobiramo, da se pravila izmijene. Zašto bi bila 4 kvalifikacijska turnira? Zašto ne bi pustili 6? Jer i Antalya hoće kvalifikacije. Turska s 80 milijuna stanovnika gdje je njihov predsjednik saveza, potpredsjednik Svjetske federacije. Zašto ne bi promijenili pravila?

Nagradni fond za “olimpijski” Svjetski kup iznosi 32.500 švicarskih franaka. Osijek želi ponuditi dvostruko.

Mi ćemo ponuditi 65.000. To je mali nagradni fond u usporedbi s nekim drugim sportovima, zanemariv pored nekog tenisa, nogometa da ne govorim. Ali nama u gimnastici puno znači. Velika prevaga je da bi trenerima isto dali novčane nagrade, jer su oni u gimnastici poprilično zapostavljeni. Oni su neka radna snaga koja proizvodi sve ove pobjednike. Ako bi dali malo na značaja da i treneri za prva tri mjesta dobiju nagrade, to bi bila skroz nova situacija u gimnastici i svakako naša prednost. Uz još niz prednosti koje sam već spomenuo. Vjerujem u nas. Vjerujem da Osijek i Hrvatska to mogu. I svakako zaslužuju!

