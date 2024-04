Osječanke i Osječani

Ovime smo, na nešto drugačiji način, proslavili najbolju ponudu net+TV paketa koju smo spremili za grad na Dravi. Ponuda je dostupna na našoj web stranici Iskon.hr a sastoji se od fiksnog interneta i sjajne TV ponude koja nudi najbolji omjer cijene i kvalitete svim ljubiteljima filma, sporta i crtića. Za nas kažu „I povoljan i dovoljan“, pa korisnicima uz Iskon ostaje dovoljno prostora za dodatne radosti

imali su! U grad je stigaoi sa sobom donio niz aktivnosti kojima je počastio građane. Uz sjajno vrijeme i partnere, sve su se aktivnosti popunile do zadnjeg mjesta.Takeover je počeo u petak 5. travnja koncertom bendau klubu Oxygene. Zagrebački pop rock sastav tijekom cijelog je nastupa publiku držao rasplesanom, a kulminacija se desila u drugoj polovici nastupa za koji su sačuvane Osječanima omiljene stvari „Kuća“, „Vrijeme za čilanje“ i „Hodaj“.Sunčana subota 6. travnja pokazala se idealnom za otkrivanjena stambenoj zgradi uz parkiralište, kojeg je Iskon poklonio gradu u suradnji s uličnim umjetnikomiz kolektiva. Chez 186 u svojem je prepoznatljivom, apstraktnom stilu muralom odao počast Osječaninu Juliju Kniferu koji ove godine obilježava 100. godišnjicu rođenja.Otkrivanje murala Iskon je popratio nizom aktivnosti u okolici. S partneromorganizirao je besplatni mali servis bicikla, dok je u Višnjevcuodržala besplatni mali tečaj poslušnosti i socijalizacije pasa. Iako su sve aktivnosti bile popunjene do zadnjeg mjesta, uključujući i popkulturniu General von Beckersu, najbrojnije je svakako bilona OS špici koje je na osunčane terase kafića Axmann, Trica i Hotel Osijek u razdoblju od 10 do 12 sati privuklo preko 1000 Osječanki i Osječana. City takeover završio je u, u kojem su u subotu navečer svi posjetitelji bili počašćeni besplatnim kokicama i dodatnim poklonima Iskonovaca.“, objasnili su povod u Iskonu.