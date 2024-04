Šest medalja

Jako sam zadovoljan kako sam odradio oba skoka. Prvi skok “Dragulescu” samo sam dva puta napravio na treningu na tvrdi doskok i dva puta na mekane strunjače u jamu. Sada sam odlučio raditi ga iz razloga što sam ga morao probati prije Europskog prvenstva u Riminiju. Ne mogu na Europskom prvi put pokušavati tako težak skok. Riskiranje danas je upalilo, iako smo i trener Vladimir Mađarević i ja malo drhtali. To je jako opasan skok, ali sjajna publika mi je dala krila da uspijem danas. Bili su nevjerojatni. Drugi skok sam u odnosu na kvalifikacije pojačao sa 5.2 na 5.6, prvi put sam ga radio na natjecanju i ispostavilo se da je to bila jako dobra ideja i rezultiralo je zlatom. Tko zna, možda mi sada preskok postane glavna disciplina, a ne parter.

Bronca je opet oko vrata i zbog toga sam presretna. Odradila sam super vježbu. Vježbu života. Prvi put sam dobila tako visoku ocjenu i eto, rezultiralo je broncom

Publika je bila nevjerojatna i stvarno mi je čast i super doći ovdje u Osijek. U kvalifikacijama mi se dogodio pad, ušla sam u finale kao posljednja, osma, ali kad tad se mora dogoditi pad s grede. Jednostavno, greda je široka 10 centimetara, ne mogu ja uvijek odvježbavati bez problema. Uspjela sam se progurati u finale, a onda sam danas išla na sve ili ništa. Nije bilo kalkuliranja. Ideš na medalju i to je to.

Nakon Dohe idemo na EP u Rimini, pa onda odmah poslije imamo dva Svjetska kupa, Varna i Koper. Dosta teška i naporna sezona za nas, meni najteža do sada. Nismo uopće u Zagrebu, samo letimo s jednog na drugo natjecanje, ali zato treniramo, treba uživati u tome. Baš kao što sam danas uživala u Osijeku. Presretna sam kad dobijem priliku nastupiti ovdje, a pogotovo kad bude finale. To je sad svih nas.

osvojila je hrvatska gimnastika na jubilarnomkoji je jučer završen u osječkoj areni Gradski vrt. Nakon srebra, te bronce, jučer je Osijek na preskoku pozlatio domaći dečkoosvojio je srebro na preči, abroncu na gredi!Nošen nevjerojatnom osječkom publikom,u svom gradu ne samo da je došao dona preskoku, nego odmah do. Ukupno ih sada ima 9 (8 na tlu) na Svjetskom kupu.."Hrvatska himna slušala se zahvaljujući ocjeni od 14.575 (14.300 i 14.850; start 5.6 i 5.6) koliko je dobio i srebrni Španjolac(14.700 i 14.450) koji je ostao stepenicu niže na postolju budući da je Aurel pojedinačno imao. Brončani je bio bugarski gimnastičarsa 14.300 (14.400 i 14.200).Jučer je Aurel djelovao punonego dan prije u finalu partera od kojeg je ipak imao veća očekivanja nego od preskoka.", najavio je 23-godišnji Benović.Glasni Gradski vrt do novog velikog nastupa u Osijeku nosio je i našeg srebrnog olimpijca, aktualnog prvaka Europe i viceprvaka svijeta na prečikoji je prvi put u 8 osječkih finala osvojio. Do sada je skupio 4 zlata i 2 bronce, a sada se sa 7 medalja izjednačio s", komentirao je Tin Srbić koji je do srebra došao s ocjenom 14.650.Bolji od njega bio je samo Tajvanacs nevjerojatnih 15.350 bodova (start 6.5). Brončani je Izraelac(14.500).", najavio je Tin nakon 24. osvojene medalje u 32. finalu Svjetskog kupa u karijeri.Tinova klupska kolegica iz ZTD Hrvatskog sokola,, broncom je reprizirala prošlogodišnji Osijek. Do postolja je došla s ocjenom 13.000 (4.8 ), a na njemu su još bile zlatna Ukrajinka(14.000; 5.8 ) i srebrna Francuskinja(13.133; 5.4).", oduševljena je bila Tina nakon svog 8. finala u karijeri i treće osvojene medalje.Tinu, baš kao i Aurela, sada čeka odlazak nai borba za plasman na Olimpijske igre.Zlato na ženskom tlu uvjerljivo je osvojila najveća ženska zvijezda osječkog turnira, sjajna Francuskinja(13.866) ispred srebrne sunarodnjakinje(12.733) i brončane Britanke(12.533).Karike je pozlatio bugarski gimnastičar(13.250), srebrni je Slovenac(13.000), a brončani Španjolac(12.950).Dva finalna dana sa sjajno ispunjenim i glasnim Gradskim vrtom, sai slušanjem Lijepe naše bili su savršen party za 15. rođendan DOBRO World Cupa!