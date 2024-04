Dva srebra i broncu

15. DOBRO World Cupu u Osijeku

Ivan Anušić

Sara Šulekić

Filipa Udea

Marka Samboleca

Tijana Korent

Aurel Benović

Sofia Mešter

Ivan Radić

Nataša Tramišak

Tomislav Družak

Mato Lukić

Zlatko Mateša

Siniša Krajač

Sunčana Glavak

Marijo Možnik

Filip Ude

Moja kćerkica Eva je bila u publici, jako sam ponosan što je vidjela tatu na postolju. Bila je još jednom u Osijeku, ali kao beba. Sada je to mogla doživjeti onako kako sam uvijek sanjao

Ilyas Azizov

Super zadovoljan! Nisam se ustrtario. Nisam podlegao pritisku, jer kad sam vidio ocjene, znao sam da i sa slabijom vježbom mogu do postolja, ali rekao sam da u finalu idem vježbu s elementom Busnari makar ga tri puta pao. Uspio sam sve to izdržati i napraviti vježbu. Nisam Busnarija natjecao čak 2 godine, treniram ga i nedavno razgovaram s trenerom i kaže ‘zašto ga treniraš ako ga nećeš natjecati’. A on mi treba za Europsko prvenstvo koje nas u Italiji čeka za dva tjedna i morao sam ga negdje isprobati.

Prije saskoka imam element E težine, “flop”. Jako precizan i težak element i na kojem sam pao u kvalifikacijama. Skužim da se trener Igor Kriajimskii približava konju i čujem ga kako govori ‘napravi saskok, napravio saskok’, bez “flopa”. To je i moje mišljenje bilo dok sam radio vježbu, nisam bio sto posto siguran da bih izdržao do kraja da sam ga radio. Možda bih, ali bilo je 50% šanse da zviznem s konja. A nisam to htio danas, jer publika je toliko pljeskala na sred vježbe, pa ne budeš sada pasti. I još Eva na tribinama. Nema boljega nego što sam pred njom osvojio medalju. I još s Markom na postolju. Iskreno, ja sam još sretniji zbog njega, sretniji sam zbog njegove medalje nego svoje. Toliko se trudi, puno trenira zajedno sa mnom... Puno puta i ja nisam uspio, puno puta je bio gorak okus u ustima, treniraš, a ništa ne ide. Ali, ima jedna poslovica koja kaže ‘samo se trudi, treniraj, vjeruj i jednom će praznik doći i u tvoju ulicu’. Karneval će jednom doći i tebi.

Gimnastičkog kluba Marijan Zadravec Macan

Marko Sambolec

Prvi put sam nastupio u Osijeku, odmah u finalu i odmah medalja. Rasplakao sam se kad sam vidio da sam na postolju

Došao sam ovdje samo sa željom da u kvalifikacijama napravim vježbu i uspio sam. Napravio sam u četvrtak C, a ne D saskok i zato sam imao samo jednu želju za finale, da napravim istu vježbu, ali s D saskokom. Hvala Bogu uspio sam. Publika je bila strašna i navijači su jedan od razloga zašto sam danas uspio napraviti vježbu. Da nisu tako srčano navijali možda bih pao na saskoku. Izvukli su me. Kad sam doskočio bio je to fenomenalan osjećaj, naježio sam se, suze su mi počele ići. I onda na kraju s Udeom na postolju. Kad sam vidio da je on odradio posao, to mi je dalo poguranac u leđa. Ovo je moja prva medalja na Svjetskom kupu u karijeri, u drugom finalu i posebna je čast što se dogodilo baš u našoj zemlji

Sara Šulekić

Melanie de Jesus dos Santos

Prvo finale za mene u Osijeku i odmah medalja. Presretna sam i prezadovoljna što sam se uspjela smiriti pred ovom savršenom publikom. Oni su me potaknuli da napravim svoju težu vježbu. A i ovo mi je dobra priprema za Europsko prvenstvo i Svjetski kup u Dohi, posljednji kvalifikacijski za Olimpijske igre koje još uvijek imam šansu izboriti. Nadam se da ću možda s klupskim kolegom Tinom Srbićem otići zajedno u Pariz

Tijana Korent

Coline Devillard

Uvijek mi je drago nastupiti doma, atmosfera je bila odlična, jako puno navijača. To stvara poseban osjećaj na samom. Na žalost malo sam pogriješila u prvom skoku što me vjerojatno koštalo medalje, međutim ne mogu žaliti. Sretna sam što sam uopće uspjela ući u finale. Za mene sezona tek nekako počinje, tek počinjem ulaziti u formu nakon niza ozljeda koje sam imala. Nadam se da ću sada biti samo još bolja

Aurel Benović

Illia Kovtun

Posljednjih nekoliko dana imao sam zdravstvenih problema s cistom iza uha, sinoć sam bio u bolnici, morao sam to ići sanirati i nekako me sve to malo poljuljalo. Koncentrirao sam se na prvu dijagonalu, odradio sam je na visokoj razini, a onda sam se kasnije borio s doskocima. Zato je ocjena bila niska. Ništa, okrećem se sutrašnjem finalu na preskoku. Pojačat ću i svoj drugi skok, i on će biti s početnom ocjenom 5.6. Nadam se da ću biti u borbi za medalju na preskoku, a za tlo mi je drago što je zlato ipak ostalo u Osijeku. Ponosan sam na svog prijatelja Kovtuna

Sofia Mešter

Ovo je bilo moje prvo seniorsko natjecanje u karijeri, prvi Svjetski kup i uspjela sam nastupiti u finalu. Zadovoljna sam. Bilo je većih pogrešaka, ali uspjela sam odraditi vježbu bez pada i ponosna sam na sebe

Robert Seligman

Teško je, naravno. Već se nekoliko godina pripremam za kraj, čak sam u nekim trenucima i mislio da je gotovo, ali uspijevao sam se vratiti i premostiti neke sitne ozljede koje su me mučile. Međutim, kad je došla i obitelj, kad sam ušao u ozbiljan poslovni svijet, postalo je teško uskladiti sportske obveze. Ponosan sam što sam od svoje 19. godine, pa sve do kraja, do 38. godine, bio sportaš 1. kategorije, što pokazuje kakvu sam konstantu rezultata imao. Sretno i s osmijehom na licu završavam sportsku karijeru, ali nastavljam raditi u sportu

Aurel Benović

Tin Srbić

Tina Zelčić

5 eura

Tekst: DOBRO World Cup Osijek

Foto: Marko Banić/Reroot

osvojili su hrvatski reprezentativci prvog finalnog dana nakojeg je službeno otvorio potpredsjednik Vlade RHsrebrna je na dvovisinskim ručama, dok smo na postolju konja s hvataljkama imali dvojicu medaljaša – srebrnogi njegovog brončanog klupskog kolegu. U preostalim hrvatskim finalima danas,zauzela je 5. mjesto na preskoku,bio je 7. na tlu, baš kao ina dvovisinskim ručama.Finala su u Gradskom vrtu uživo pratili i osječki gradonačelnik, izaslanica predsjednika Hrvatskog Sabora, državni tajnik za sport Ministarstva turizma i sporta, obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županije, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odborai glavni tajnik, članica Europskog parlamenta, upravo danas reizabrani predsjednik Hrvatskog gimnastičkog savezate brojni drugi visoki uzvanici.Prije deset godinaosvojio je zlato u Osijeku i silno je želio ponovno zasjati u Gradskom vrtu, a onda su mu se danas sve želje ostvarile.”, ponosno će 37-godišnji Čakovčanin Filip Ude nakon što je u svom 68. finalu u karijeri osvojio 18. medalju i to zahvaljujući ocjeni 14.300 (start 5.9).Bolji od Udea danas je bio tek Kazahstanackoji je slavio sa 14.600 (5.9).Još malo se Filip vratio u sjajno odrađenu vježbu pred gotovo punom osječkom dvoranom i za njega posebno glasnom danas.Danas je praznik došao dva puta u ulicu čakovečkog, budući da je debitant ovog natjecanjabio zajedno s Udeom na postolju i to zahvaljujući ocjeni 14.000 (start 6.0).”, iskreno će 22-godišnji Varaždinac.”, rekao je Sambolec.samo je željela konačno ući u finale Osijeka, no kada je već uspjela doći do njega, pobrinula se da ostane i zapisana u povijesti DOBRO World Cupa. U svom 5. finalu u karijeri došla je do druge medalje nakon što je ocijenjena sa 13.466 (start 5.3). Slavila je najveća ženska zvijezda osječkog turnira, Francuskinja(14.533; 6.2).”, poželjela je Sara.U svom 11. finalu u Osijeku i 46. u karijeri, iskusnazavršila je kao peta na preskoku s ocjenom 12.683 (12.566 i 12.80; 4.2 i 4.2). Slavila je još jedna nevjerojatna Francuskinja,s ocjenom 13.700 (14.500 i 12.900).”, komentirala je Korent.U svom 19. finalu u karijerinije uspio pokazati ono što inače odrađuje. Zbog niza pogrešaka pri doskocima završio je kao 7. na tlu sa 13.550 (start 6.3) u finalu u kojem je slavio njegov klupski kolega, Ukrajinac(14.400).“, rekao je Osječanin Aurel Benović.U premijernom nastupu u Osijeku najmlađa članica naše reprezentacije, 15-godišnja Riječankabila je 7. na dvovisinskim ručama sa 11.900 (5.0).”, rekla je Mešter.Osječka finala danas su posebno emotivno započela. Od velike gimnastičke karijere oprostio se, jedan od najvećih hrvatskih sportaša kojemu se njegov Gradski vrt posebno naklonio za sve što je dao gimnastičkom sportu.”, poručio je Seligman koji je već neko vrijeme direktor osječkih Športskih objekata i dopredsjednik HGS-a.Petnaesti DOBRO World Cup sutra će zatvoriti novih 5 finala i to od 15 sati uz izravan prijenos na HRT 2. U borbi za medalje bit ćena preskoku,na preči tena gredi. Ulaznice se mogu kupiti na blagajnama ispred dvorane Gradski vrt po cijeni od