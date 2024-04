nastavka radova

demontaži postojećeg i izgradnji novog kolosiječnog sustava

Ulice Europske avenije

Ulice Cara Hadrijana

od Ulice kneza Trpimira do prve tramvajske stanice

Privremena regulacija prometa

modernizacije tramvajske pruge i tramvajskih stajališta

S tim u svezi:

dvosmjerni promet

obustavlja ulaz

od 08. travnja do 20. svibnja 2024.

obustavlja

obilazne pravce

GPP-a

Zbognana dijelu, južna strana (od Ulice Franje Kuhača do Ulice kneza Trpimira) i dijelu, južna strana () u Osijeku, sukladno prometnom elaboratu:tijekom izvođenja radova, dionica D04 Europska avenija (Kuhačeva-Biljska cesta) tehnički dnevnik 7-14/2023., ZOP 7/2023, izrađenog od strane trgovačkog društva Revizor cestovne sigurnosti d.o.o., Vukovar, uspostavlja se privremena regulacija prometa u vremenskom razdoblju od 08. travnja do 30. lipnja 2024.- na dionici Ulice Europska avenija od Ulice kneza Trpimira do Ulice Franje Kuhača uspostavlja sesjevernom stranom kolnika, dijelom po privremenom proširenju kolnika uz sjeverni tramvajski kolosijek;- za promet seu Istarsku ulicu sa Ulice Europska avenija;- u vremenskom perioduza teretne automobile i autobusese prometni tok Europska avenija (zapad) – Ulica kneza Trpimira (jug) desni skretač uz Srednjoškolsko igralište i prometni tok Ulica kneza Trpimira (jug) – Ulica cara Hadrijana (istok) desni skretač uz Vij. I. Meštrovića, te isti preusmjerava nasukladno postavljenoj privremenoj regulaciji prometa, izvijestili su iz