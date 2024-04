Metković-Mehanike

Tekst i foto: RK Osijek

Upravo je protivkrenula ovaza rukometaše Osijeka. Tada su na Zrinjevcu uvjerljivo slavili s 33:27, a sada ih čeka uzvrat na gostujućem parketu. U sklopu, Verajini će izabranici još jednom odmjeriti snage s. Utakmica je na rasporedu u, s početkom uPobijediti sve domaće utakmice ina barem jednom gostovanju, bila je to računica Osječana na samom početku Lige za ostanak. Zasad im više-manje ide po planu, malo su seu prošlom kolu protiv Dubrave kada su remizirali na Zrinjevcu, no ostali rezultati išli su im u prilog. Stoga, ne treba naglašavati koliko je ovaj susret bitan za osječke rukometaše i koliko bi simogli olakšati nastavak sezone. Susret protiv Metkovića dočekuju kao trećeplasirana momčad lige s 15 osvojenih bodova dok su nedjeljni domaćini trenutno šestoplasirani s bodom manje.Podsjetimo, upravo je protiv Metkovića krenuo sjajan niz Verajine momčadi. Pokazali su tada možda i najljepšu igru ove sezone, bili dominantni od samog početka i ni u kojem trenutku nisu pobjedu doveli u pitanje. Želja je takvu predstavu ponoviti, no svjestan je Frano Veraja, a onda i njegov sastav, da to neće biti jednostavno na neugodnom terenu u Metkoviću.– Metković je zahtjevan protivnik, a i teren općenito jer se dolje teško uzimaju bodovi. Međutim, s obzirom na naše igre ove godine, mislim da se imamo čemu nadati. Prošli put smo ih jako dobro snimili i skautirali, a ništa manje se nismo pripremili ni sada. Što se tiče zdravstvenog kartona, imali smo nekih problema pred, pa smo ovu stanku iskoristili da se osvježimo i kompletiramo. U Metković idemo svi zdravi i spremni.S druge strane, momčadupisala je tri pobjede i dva poraza u dosadašnjih pet kola. Osim u Osijeku, poraženi su i prošlo kolo u Kutini gdje je uspješnija bila Moslavina s 31:27. Sigurno će na domaćem parketu protiv Osijeka tražiti povratak na pobjedničke staze, no nešto će se pitati i Osječane koji s dosta respekta govore o svom sljedećem protivniku.– istaknuo je kapetan Matej Zrno. –Na koncu, dodajmo kako će ovo biti posebna utakmica za Osijekovog trenera Veraju, inače rođenog Metkovčanina. Bit će to prvi put da će Veraja neku drugu momčad voditi u svome gradu.– objasnio je. -