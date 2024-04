Skupštine Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija već niz godina surađuje sa civilnim sektorom i civilnim udrugama na području Republike Srbije kao pomoć Hrvatima u Vojvodini, a zbog očuvanja tradicije, kulture, kulturne baštine i u konačnici opstojnosti Hrvata na tom području. Zato mi je drago da se uručenje ugovora o financiranju projekta održava upravo u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, u dvorani Županijske skupštine gdje donosimo važne odluke, između ostalog i za pomoć Hrvatima u Srbiji, ali i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Mato Lukić

Danas nismo slučajno ovdje. Naime, začetnici ovog programa za koje uručujemo ugovore su bivša ministrica Nataša Tranišak i donedavni župan Ivan Annušić. Cijela priča prekogranične suradnje, ovog konkretnog i odličnog programa krenula je upravo iz Osijeka. Kao Županija i županijska uprava i dalje ćemo pomagati i surađivati s Hrvatima u Vojvodini i Srbiji zbog očuvanja indentiteta i kulturne baštine, ali i poboljšanja infrastrukture koja je potrebna našim ljudima u Republici Srbiji. U ovim projektima većinom sudjeluju jedinice lokalne samouprave, udruge i poduzeća, projekti se odnose na sakralne objekte i kulturnu baštinu, no najvažniji su suradnja, kontakti i susreti naših ljudi jer svaki kontakt i susret donosi nove ideje, emocije, projekte i nove kontakte

Ivan Anušić

Drago mi je da se ovaj Program uspješno provodi, da obuhvaća veliki broj projekata i da je veliki broj naših udruga i vjerskih zajednica u Srbiji te Bosni i Hercegovini uspio privući sredstva europskih fondova i realizirati svoje projekte

Moj prvi radni posjet kao župana 2017. godine bio je upravo u Vojvodinu gdje sam posjetio zajednicu Hrvata. Kroz razgovor sam shvatio da u državi u kojoj žive nitko nije spreman podržati projekte koji se tiču hrvatske nacionalne manjine, za razliku od Hrvatske gdje su sve nacionalne manjine apsolutno podržane. Željeli smo napraviti nešto te smo prvo započeli s projektima koje je realizirala Osječko-baranjska županija, a potom i Ministarstvo. Danas je to ozbiljan projekt, događaj i okupljanje Hrvata iz zemalja u kojima žive

Cilj i želja Vlade Republike Hrvatske, ali i našega ministarstva je da pomognemo i damo podršku našem narodu u Republici Srbiji. I upravo to danas činimo s 32 ugovora u vrijednosti 1,5 milijuna eura. Time želimo poslati i poruku hrvatskom narodu u Republici Srbiji da čvrsto, kao i do sada, stojimo iza njih i da ćemo to raditi i dalje. S obzirom da se naši korisnici ponašaju odgovorno prema dodijeljenim sredstvima, vjerujem da ćemo u budućem razdoblju iznaći dodatna sredstava kako bi obuhvatili još više projekata i nastavili snažnu podršku Vlade RH i Osječko-baranjske županije prema našoj nacionalnoj nacionalnoj manjini

Domagoj Mikulić

Jasna Vojnić

Zahvaljujući Vladi RH, premijeru Andreju Plenkoviću, bivšem županu, a sadašnjem ministru Anušiću i bivšoj ministrici Tramišak, prije osam godina pokrenuli smo niz projekata i danas u Republiku Srbiju dolazi više od milijun eura za hrvatsku zajednicu. Sve to podrazumijeva i kapitalne projekte poput izgradnje Hrvatskog doma u Subotici, kadrovsko snaženje zajednice, nove projekte kao što su izgradnja vrtića u mjestima gdje žive Hrvati. To podrazumijeva i programe kao što je ovaj Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova te potvrđuje kontinuitet u skrbi Republike Hrvatske o Hrvatima u Republici Srbiji, a tko dođe na teren može vidjeti što je urađeno i dobiti pravu slika. Kod nas je svaki euro utrostručen. Dok nije pokrenut ovaj program udruge su bile na izdisaju, a njime su pokrenuti i motivacija i život u svakoj zajednici gdje žive Hrvati. Korisnici više od 50 % ovih sredstava su župe, nešto manje su udruge, a da još postoji velika potreba u području gospodarstva, poljoprivrede, djece, školstva, obrazovanja i kulture govori podatak da za 32 odobrena projekta koji potpisujemo predano 117 projekata. Kao predstavnica Hrvata u Republici Srbiji izuzetno sam zadovoljna našim kulturnim udrugama i predstavnicima župa jer smo pristupili odgovorno i profesionalno ovoj zadaći i izazovu. Postoji velika financijska higijena, nije bilo produljivanje roka, svaki euro transparentno je opravdan. Tim sredstvima smo učinili puno za Hrvate u Republici Srbiji. U ovom trenutku podrška pojedinaca, lokalnih samouprava, županija, gradova i Vlade Republike Hrvatske ključna za opstanak Hrvata u Republici Srbiji, no to ne znači da ćemo odustati od Republike Srbije, inzistirat ćemo da i oni ostvare svoje obaveze, jer u Republici Srbiji jednu osminu stanovnika čine nacionalne manjine i moraju se razviti stabilne politike prema nacionalnim manjinama

12 projekta

Tekst i foto: OBZ.hr

U Velikoj vijećniciu Osijeku danas (5. travnja 2024. godine) održana jena kojoj su uručeni ugovori ou sklopuza 2024. godinu. Ukupna vrijednost tih projekata iznosi, a pojedinačno iznose. Riječ je o realizaciji Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije, koji je pokrenut na inicijativu Osječko-baranjske županije, a od 2022. godine povodi ga Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju jačanja položaja Hrvata u Republici Srbiji.Uz potpisnike ugovora i partnere u projektima, svečanom uručenju ugovora nazočili su potpredsjednik Vlade i ministar obrane, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županije, saborska zastupnica, saborski zastupnik, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predstavnici ostalih slavonskih županija, Osijeka i drugih gradova i općina, vjerskih ustanova i udruga.- rekao je obnašatelj dužnosti župana- zaključio je Lukić.Potpredsjednik Vlade i ministar obranepodsjetio je da je cijeli projekt pokrenut na inicijativu Osječko-baranjske županije, a na nacionalnoj razini je proveden kada je Nataša Tramišak bila ministrica u Vladi RH. -- kazao je.- istaknuo je Anušić.- rekao je državni tajnik. Podsjetio je kako je proteklih godina izdvajanja za Program prekogranične suradnje povećana s 500.000,00 eura na milijun eura te sada na 1,5 milijun eura., predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, kazala je kako je ovo treće potpisivanje ugovora u sklopu Programa prekogranične suradnje te da je ova zajednica prije osam godina dobivala oko 20.000,00 eura od institucija Republike Srbije, a danas oko 180.000,00 eura.- zaključila je Jasna Vojnić.Od 32 danas uručena ugovora, na korisnike s područja Osječko-baranjske županije odnosi se. To su projekti Brat uz brata, Hrvat uz Hrvata (čiji su nositelj i partner Općina Satnica Đakovačka​ i Rimokatolička župa Sveti Josip Radnik, ​Susreti podunavskih Hrvata (Osječko-baranjska županija i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Vladimir Nazor" Sombor​), Marija Mariji (Župa Pohođenja Blažene Djevice Marije Aljmaš​ i Rimokatolička župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Beograd​), CROz Baranju i Bačku 2 (Turistička zajednica Općine Draž i Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo "Matija Gubec" Tavankut), Jačanje administrativnih i predškolskih kapaciteta u prekograničnom području (Općina Kneževi Vinogradi i Rimokatolička župa Marija Majka Crkve - Subotica​), Ulaganjem u obrazovanje najmlađih ulažemo u budućnost 3 (Grad Valpovo i Družba kćeri milosrđa TSR sv. Franje), Digitalna suradnja - Oplemenimo škole fotografijama i glazbom (Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo i Politehnička škola Subotica), Vjera i identitet - Program osnaživanja identiteta Hrvata na području Beogradske nadbiskupije" (Đakovačko-osječka nadbiskupija i Pastoralni centar papa Ivan Dobri), Unaprjeđenje karitativne usluge kroz posudbu bolesničkih kreveta i pomagala na području Đakovačko-osječke nadbiskupije - faza 3. i jačanje kapaciteta posudionice bolesničkih kreveta na području Srijemske biskupije (Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije i Biskupijski Karitas Srem), O vremena, o običaji (Općina Punitovci i Rimokatolička župa Presveto trojstvo), Culturizam - Unapređenjem kulturno-turističkih sadržaja do umrežavanja kontinentalno-turističke ponude (Općina Ernestinovo i Kulturno umjetničko društvo Hrvata "Bodrog" - Bački Monoštor​) te Teče i teče, teče jedan slap (Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Đakovo i Osnovna škola „Matija Gubec“ Tavankut).