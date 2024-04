Mato Lukić

Preuzimanje predmeta od resornog Ministarstva predstavlja korak u decentralizaciji te boljem i bržem upravljanju i raspolaganju državnom imovinom. Primili smo 67 predmeta u vezi zahtjeva jedinica lokalne samouprave čija je svrha uglavnom u poboljšanju komunalne i društvene djelatnosti, kao i 126 predmeta po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba. Što se tiče Osječko-baranjske županije i našeg Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove spremni smo i dovoljno kapacitirani da se svi predmeti mogu odrađivati puno brže nego do sada. Ministarstvo je bilo zatrpano tisućama zahtjeva te im je trebalo neko vrijeme da to riješe, a sada ćemo dobili na brzini. Uz nove poslove, Županija će imati prihod od 20 posto sredstva ostvarenih raspolaganjem nekretninama, tako da nas ovaj posao neće financijski opterećivati. Osim toga, imamo dobro ustrojen Upravni odjel te se nadam da ćemo u narednom razdoblju brže riješiti i ove predmete što će donijeti korist i gospodarstvu i svim stanovnicima Osječko-baranjske županije. Podsjećam da se već duže vrijeme priča kako je potrebno državnu imovinu staviti u funkciju, a podrazumijeva se da regionalne i lokalne samouprave znaju možda i bolje od ministarstva u koju namjenu treba staviti tu imovinu

Ovo je samo primjer iznimno dobre dosadašnje suradnje, no neovisno o tome sada ćemo biti još učinkovitiji i brži u rješavanju svih predmeta koji se tiču neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Osijeka. Moći ćemo brzo i efikasno odgovoriti na zahtjeve, prvenstveno naših poduzetnika koji će zemljište koristiti u svrhu gospodarskog razvoja i projekata, baš kako na zahtjeve fizičkih i pravnih osoba za stambenu izgradnju ili druge namjene. Ovo je novi korak decentralizacije u korist prije svega građanki i građana grada Osijeka

Osječko-baranjska županija je na području čitave Republike Hrvatske u ovom Ministarstvu bila vrlo dobro zastupljena te se najveći broj darovanja i svih drugih oblika raspolaganja odnosio upravo na nju. Što se tiče raspolaganja zemljištem u razdoblju od 2016. do 2024. godine, u mandatu ove Vlade i predsjednika Andreja Plenkovića, bilo je 66 ugovora o raspolaganju, odnosno o darovanju, a tu su i ugovori, odluke, tabularne isprave. Pored toga, spomenula bih da je prošle godine Osječko-baranjskoj županiji za revitalizaciju i regeneraciju darovan prostor bivše tvornice OLT u Osijeku, 55.000 kvadrata, a već je provedena i zamjena zemljišta za novi KBC Osijek, gdje sada samo moramo finalizirati odluke i ugovore

Doista vjerujemo da županije i jedinice lokalne samouprave najbolje znaju na svom području o kakvoj nekretnini se radi i za što je namijenjena te je mogu prenamijeniti i dovesti do nove funkcije. Sve su to praktični projekti i poduzetničke priče koje mogu donijeti nešto novo i dobro za čitavu sredinu. Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske omogućili smo i financijsku i funkcionalnu decentralizaciju. Kada se pokaže da je ovo svrsishodno i doista učinkovito, da je brže i bolje rješavanje nego što je to radila jako mala uprava u Ministarstvu, država odnosno Vlada će biti spremna proširiti ovlasti i na druge jedinice lokalne samouprave

Tekst i foto: OBZ.hr

