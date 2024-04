Građevinskom i arhitektonskom fakultetu

Tekst i foto: OBZ.hr

Nau Osijeku danas je otvorenačija je ovogodišnja tema iznimno atraktivna „“. Svečanom otvorenju nazočili su i, obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županije,, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka,, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,, zamjenik ravnatelja KBC-a Osijek,, dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku, profesorice mentorice kongresa – profesoricete brojni poznati medicinski stručnjaci iz područja plastične i rekonstrukcijske kirurgije.jedna je odindustrija u svijetu, a pogled u budućnost, istraživanje i učenje novih mogućnosti i tehnika najbitnija su odlika svakog liječnika. Plastična kirurgija jedna je od grana medicine koja iz dana u dan novim metodama oduševljava zdravstvene djelatnike, a pacijentima mijenja život.– rekao je, student Medicinskog fakulteta u Osijeku i član Organizacijskog odbora OSCON-a pohvalivši kolege na izvrsnoj suradnji i predanom radu u ostvarenju ovogodišnjeg kongresa.Kongres svake godine okuplja sveiz cijele Hrvatske i Europe, ove je godine broj sudionika nadmašio sva očekivanja te je tako međunarodni kongres OSCON postao jednim od najvećih studentskih kongresa biomedicine u Hrvatskoj i široj regiji. Prijavljeno je ukupno 462 sudionika, iz– istaknuo je dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku prof. dr. sc.Kongres je započeo prije šest godina, bila je to idejada u svoj grad dovedu stručnjake kako bi sedodatno osnažilo na istoku Hrvatske, a od ove godine uključeni su i studenti s Medicinskog fakulteta u Osijeku, Zagrebu i Rijeci, studenti dentalne medicine, prirodoslovno-matematičkog fakulteta, odjela za biologiju i molekularni biolozi. Cilj je uključiti studente iz kompletnog STEM područja. Značaj ovog kongresa od prvih dana prepoznaju i Grad Osijek i Osječko-baranjska županija.– kazao je obnašatelj dužnosti županaZamjenik gradonačelnika Grada Osijekaizrazio ješto je Grad Osijek ponovno domaćin značajnog kongresa s međunarodnim karakterom. -– zaključio je Vulin.Zamjenik ravnatelja KBC-a Osijek doc. dr. sc.također je pohvalio organizatore OSCON-a istaknuvši kako organizacijom ovakvih aktivnosti stječu neprocjenjiva iskustva. –– naglasio je doc. dr. sc. Šego.Tijekom iduća tri danadobit će priliku za učenje i razmjenu iskustava s renomiranim liječnicima međunarodne razine iz područja plastične i rekonstrukcijske kirurgije. Cilj je potaknuti internacionalnu suradnju među ustanova i upoznati se s kolegama iz istog područja s međunarodne razine i u konačnici pokazati kvalitetu osječkog medicinskog fakulteta kao i sve ono što Osijek i Osječko-baranjska županija mogu ponuditi svim sudionicima kongresa.