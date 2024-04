32. obljetnica akcije “Baranja”

Danas se s pijetetom i uvažavanjem sjećamo 15 poginulih pripadnika 107. brigade HV-a, “Vukova s Drave” koji su s nevjerojatnom hrabrošću i odlučnošću krenuli u akciju oslobađanja ovog dijela hrvatskog teritorija. Ti su nesebični vitezovi nastojali zaštititi svoje domove, obitelji i sugrađane svakodnevno izložene granatiranju srbočetničkih snaga s područja Baranje. Tog su jutra, na današnji dan 1992. godine, odlučno krenuli u akciju, no nažalost, nešto je krenulo po zlu i 15 je hrvatskih sinova izgubilo život, dok ih je 85 ranjeno. Upravo zbog toga, zbog sna koji oni nisu ostvarili i posljednje želje koju smo mi dočekali tek mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja i Baranje, naša je dužnost doći ovdje svake godine i pokloniti se žrtvi koju su podnijeli za neovisnu Hrvatsku

Zajedništvo, odlučnost i hrabrost, koji su karakterizirali naše suborce tijekom ove operacije i danas su nam potrebni. Svijet u kojem danas živimo sve je nesigurniji, suočavamo se s novim izazovima i prijetnjama, koje zahtijevaju jedinstvo, solidarnost i suradnju u izgradnji sigurnog i prosperitetnog društva

Miroslav Bošković, Kruno Bračevac, Mirko Culek, Slavko Ivić, Zlatko Ivić, Đenet Mujkić, Mario Rupić, Josip Sabol, Darko Strugačevac, Marin Šarac, Mirko Šimara, Branko Špoljarić, Željko Tomić, Josip Topić i Josip Vrbanić

Tekst i foto: OBZ.hr

Jučer je obilježena, kojom su pripadnici, istoga dana 1992. godine, pokušaliokupiranu Baranju, odakle je u to dobabila svakodnevno granatirana. Program obilježavanja započeo je memorijalnom utrkom “” od spomenika 107. brigade u Valpovu do središta Belišća, a nastavio seod mosta u Belišću prema spomeniku poginulim pripadnicima 107. brigade HV-a na lijevoj obali Drave gdje su uz, položeni vijenci i zapaljene svijeće. Obilježavanju je nazočio i obnašatelj dužnosti župana– kazao je Lukić.Državni tajnik Ministarstva hrvatskih braniteljarekao je kako nas ova akcija podsjeća danije bio lagodni put do pobjede, već krvava staza puna patnje, smrti, bola i odricanja naših branitelja. -- istaknuo je Janović.Podsjetimo, u akciji kojom se prije 32 godina pokušao osloboditi tzv., 107. brigada HV-a imala je svoj najveći okršaj u pokušaju oslobađanja okupirane Baranje. U akciji vraćanja okupiranoga teritorija u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske sudjelovalo je oko 1.800 vojnika, a poginulo je 15 pripadnika brigade: