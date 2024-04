Osijek

novi gimnastički spektakl

15. DOBRO World Cup

Tin Srbić, Filip Ude, Aurel Benović, Marko Jovičić, Marko Sambolec, Tijana Korent, Sara Šulekić, Tina Zelčić i Sofia Mešter

Vladimir Mađarević

Spremni smo. Sportaši su već dva dana u našem gradu, treniraju, upoznaju se sa spravama, s dvoranom… I ove godine možemo očekivati gimnastički spektakl. Mnoge reprezentacije su iskoristile priliku doći u Osijek isprobati vježbe u ovom gustom gimnastičkom rasporedu između kvalifikacijskih natjecanja za Olimpijske igre, a pred vratima je i Europsko prvenstvo u Riminiju. Danas su krenuli služeni treninzi u dvorani, sutra i preksutra od 15 sati na rasporedu su kvalifikacije, a ono najveće čeka nas u subotu i nedjelju – finala i to od 14:30. Ulaznice se još uvijek mogu kupiti u pretprodaji u Sokol Centru, a u dane natjecanja na blagajnama ispred dvorane Gradski vrt. Dvodnevna karta stoji 8, jednodnevna 5 eura, a djeca do 12 godina imaju slobodan ulaz. Osim sportskog dijela u areni, imamo i niz dopunskih sadržaja, za najmlađe gimnastički kutak, za roditelje gastronomske delicije te razne igraonice i radionice. Pozivam sve da u subotu i nedjelju dođu pogledati vrhunski sportski spektakl, a uz to u petak i subotu u Parku kralja Petra Krešimira IV, ispred dvorane Sokol Centra organiziramo i FeelGood Weekend, gastro-wine-music festival gdje će u petak u 20 sati biti i javno izvlačenje startnih brojeva za finala te će se gosti festivala moći družiti i s vrhunskim svjetskih gimnastičarima. Program na festivalu u petak počinje već od 17 sati, a u subotu od 11 pa sve do kasnih večernjih sati

100 svjetskih gimnastičara i gimnastičarki

Tin Srbić i Filip Ude

Aurel Benović

Marko Sambolec

Marko Jovičić

Tijana Korent

Sara Šulekić i Sofia Mešter

Tina Srbića

Tina Zelčić

Svake godine svoje seniorske karijere dolazio sam ovdje, pa tako i ove. Ne bih propustio ovo natjecanje. Ovo mi nije jedno od najdražih, nego najdraži Svjetski kup. Iako mi je ovo uvodni dio sezone, iako još pripremam formu da do najveće razine dođem na Olimpijskim igrama u Parizu, spreman sam. U kvalifikacijama ću ići malo “lakšu” vježbu da probam što sigurnije odraditi i da uđem u nedjeljno finale. A u nedjelju ćemo onda imati pravi test za Olimpijske igre, pred punim tribinama, domaćom publikom. Idem vježbu koju ću raditi u Parizu i vjerujem da će to proći kako treba. Veselim se toj nevjerojatnoj osječkoj publici. Htio bih pokazati da sam već sada spreman za Pariz. Vjerujem da sam ovdje jedan od favorita i bilo bi stvarno lijepo nastaviti ovdje niz medalja u Osijeku. Nadam se zlatu pa da opet poslušamo himnu svi zajedno. Bilo bi mi to peto zlato, što bi stvarno bila velika stvar za mene i lijep jubilej

Veselim se sutrašnjim kvalifikacijama, spreman sam, u dobroj sam formi, ali to ništa ne znači. Kad digneš ruku pored sprave, ostaješ sam, moraš se mentalno pripremiti, koliko god si fizički spreman. samo da se smirim i da odradim to rutinski. Ne mora biti savršeno, bitno je da prođem od početka do kraja i ja ću biti zadovoljan. Idemo napraviti jednu trening vježbu za kvalifikacije, mirno ući u finale, a onda sve ispočetka. Prije 10 godina sam ovdje osvojio zlato i evo, još sam tu i dalje konkurentan

Roberta Seligmana

Žao mi je što završava karijeru, što se više nećemo međusobno boriti. Uvijek su mi te naše borbe davale dodatnu snagu. Bili smo dugo rivali, ali i prijatelji. Nadam se da će jednako uspješan biti i u ovom drugom dijelu života i karijere

U super sam formi. Jedva čekam nastupe u svom gradu. Ići ću na parteru start 6.3, nema kalkulacija, meni je ovo i test za turnir u Dohi, za posljednji kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre, ali i za Europsko prvenstvo. Nadam se da ću uspjeti sutra probiti led, ući u finale i možda u Osijeku nastupiti sva četiri dana. Dat ću sve od sebe da tako bude i da se opet borim za medalje

Poseban je osjećaj nastupiti pred domaćom publikom. Nadam se da ću odraditi najbolje što mogu svoje skokove u kvalifikacijama, plasirati se u finale, a tamo je onda sve moguće. Imam srebro iz Osijeka 2009., broncu 2010., ukupno 10 finala, ali na žalost često su me od medalja dijelile tisućinke, četiri puta sam bila četvrta. Zato ne mogu reći da nema ništa u sreći koja nas prati tijekom nastupa. Nadam se da će ovaj put sreća biti na mojoj strani. Iako, konkurencija je dosta jaka, svi vole doći u Osijek, pogotovo je ove godine preskok izrazito jak. Zato moram odlično odraditi svoje skokove kako bih mogla konkurirati ovdje za najveće stvari

Ova sezona mi je puna natjecanja. Iskreno, već se osjećam malo umorno i iscrpljeno, ipak su iza mene tri kvalifikacijska turnira za Olimpijske igre gdje i dalje imam šansu za plasman, ali naravno da smo došli u Osijek, nisam ovo željela propustiti. Uvijek mi je čast nastupiti ovdje. Nadam se da ću sutra odraditi svoju vježbu što čišće i konačno ući u finale u Osijeku. Još uvijek to nisam uspjela, prošle godine sam bila korak do, zato sada silno želim osjetiti kako je to nastupiti u finalu kada je Gradski vrt pun

Prošle godine sam poželjela ulazak u finale u Osijeku, a na kraju sam osvojila i brončanu medalju. Ove godine idem s istim razmišljanjem i željom ulaska u finale. Nadam se da ću u nedjelju ponovno nastupiti u punom Gradskom vrtu

Ovo je moj drugi nastup u Osijeku. Osjećam se spremno i samouvjereno. Velika je čast biti dio ove naše ekipe i predstavljati Hrvatsku. Očekujem od sebe solidnu vježbu, a onda uz malo sportske sreće nadam se i finalu

Najmlađa sam natjecateljica na ovom natjecanju. Velika mi je čast što sam ovdje, što sam izborila baš ovaj Svjetski kup na domaćem terenu, pred domaćom publikom. Jako se veselim sutrašnjem natjecanju i svom nastupu na dvovisinskim ručama

Spreman sam odraditi dobru vježbu, samo treba izdržati do kraja. Želim pokazati koliko vrijedim i što mogu, pa ćemo vidjeti što će mi to donijeti

Tekst: DOBRO World Cup Osijek

Foto: Marko Banić/Reroot

