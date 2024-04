Osam

Lorinc Meszaros

privatnim ulaganjima

Nogometni klub Osijek

novi, veličanstveni dom

150 milijuna eura

Ferenca Sakalja

Otvaranje novog stadiona bilo je kulminacija Vašeg mandata na mjestu predsjednika Uprave. Kako ste zadovoljni ostvarenim?

Jako sam zadovoljan, iako uvijek želimo više. Ne bih želio ostvareno ograničiti na Upravu, već su za to zaslužni i vlasnici Kluba na čelu s glavnim sponzorom, gospodinom Lorincom Meszarosem. Od dolaska aktualnih vlasnika Osijek je sedam godina zaredom izborio plasman u pretkola europskih natjecanja, ustalio se u vrhu hrvatskog nogometa i nije završavao ispod četvrtog mjesta na prvenstvenoj ljestvici, što je kontinuitet kakvog ranije ovdje nije bilo. Također, značajna sredstva su uložena u Klub, otprilike 80 milijuna eura, a još 70 milijuna u infrastrukturu, što su, s ukupno 150 milijuna eura, najveća ulaganja koja je NK Osijek doživio u svojoj povijesti i ujedno najveća privatna ulaganja u sport u Republici Hrvatskoj. Prije dolaska aktualnih vlasnika Klub je bio pred bankrotom, pred ispadanjem iz Lige… Svjestan sam da je rezultat generator općeg navijačkog raspoloženja, ali smatram da sa svime što sam naveo ne bi trebalo sumnjati ili preispitivati ambicije vlasnika i Uprave. Naravno da želimo svake sezone participirati u europskim natjecanjima, ali s novim sportskim direktorom puno nam je bitnije postaviti čvrste temelje dugoročne sportske strategije. Na novom stadionu u budućnosti očekujem svakako puno bolje rezultate. Razumljivo je i da navijači imaju upitnike oko nekih odluka, ali Uprava mora voditi Klub prvenstveno prema uputama vlasnika i razmišljati o financijskom aspektu, budući da postoje ozbiljni rizici kojih treba biti svjestan.

Ponekad se u javnosti stječe dojam da je Osijek u posljednjih godinu dana rasprodao svoju momčad „debelo“ ispod cijene i da nije napravio iskorak?

Klub funkcionira tako da niti u jednom trenutku dugoročna stabilnost ne smije biti ugrožena, a mi smo, zbog pretjerane ambicije da napravimo dodatni iskorak na rezultatskom planu i osvojimo trofej, na početku mandata aktualne Uprave u rujnu 2020. išli u povećana ulaganja kako bismo upravo to ostvarili. Željeli smo instant rezultat u razdoblju od iduće dvije ili tri godine, nažalost, nismo ga ostvarili u tako kratkom roku i morali smo financijske okvire svesti u realne mogućnosti. Jer nije realno da danas igrač Osijeka zarađuje 600 tisuća eura za godinu dana. Ostali smo bez trofeja i s prevelikim i preskupim kadrom koji je trebalo smanjiti i to je razlog zbog kojeg u javnosti prevladava teza da se u Osijeku prodavalo bez plana i reda. Činjenica je da smo trošak za plaće igrača smanjili s 12 na 5 milijuna eura godišnje. Zahvaljujući tome danas možemo reći da nemamo dugove i da normalno funkcioniramo. Ako nismo organizirali konferenciju za medije kako bismo izrekli jasnu strategiju ne znači da ona ne postoji, iako smo osvijestili da moramo više o tome pričati prvenstveno s navijačima. U tom je kontekstu i ovaj razgovor.

Koliko su mađarski vlasnici involvirani u samo djelovanje Kluba?

Involvirani su, dakako, kroz Upravu i Nadzorni odbor jer i dalje aktivno financiraju Klub. Izgradnjom stadiona i trening-kampa realizirali su kapitalan projekt, što pokazuje koliko su predani dosadašnjim ulaganjima u hrvatsku nogometnu infrastrukturu.

Infrastruktura je svakako temelj klupskog iskoraka. U što je sve uloženo spomenutih 70 milijuna eura?

Ponosan sam što mogu reći da NK Osijek ima najmoderniji stadion i trening-kamp u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe. Izgrađeni su donacijama mađarske vlade, sponzora i tekuće likvidnosti Kluba. Svi smo ostali šokirani ovom zadnjom situacijom kada se odvojio zaštitni sloj betona na jednom dijelu tribine, ali radi se o izoliranom incidentu i već smo pokrenuli sve potrebne radnje da se nešto ovakvo ne ponovi. Najvažnije je da nitko nije ozlijeđen i da ni na koji način sigurnost gledatelja i zaposlenika nije ugrožena. Iz uvjeta koje smo imali u Gradskom vrtu došli smo u „svemirski brod“ i upravo na ovim uvjetima, uz know-how ljudi koje smo doveli da vode brigu o sportskom segmentu kluba, temeljimo naš daljnji napredak. Osijek kao klub trenutno ima najveći potencijal u Hrvatskoj jer ima osigurane financije i vrhunsku infrastrukturu. Sada smo ustrojili i skautsku službu, okrenuli smo se vlastitoj Školi nogometa i baš nimalo ne dvojim da ćemo u budućnosti i rezultatski ostvariti ono o čemu navijači sanjaju i što svi mi priželjkujemo.

Navijači često ističu da niste dovoljno kritični u odnosu prema HNS-u. Kako vidite status Osijeka, posebno u kontekstu sudačkih pogrešaka koje su se događale?

I ja smatram da nemamo adekvatan status kod sudaca. Nije mi jasno delegiranje istih, a još najmanje očito kršenje VAR protokola o čemu smo upozoravali još u rujnu, ali tada bez sluha odgovornih. U komunikaciji s odgovornima u HNS-u više puta sam isticao i da trebamo dovoditi kvalitetne strane suce za derbi utakmice, a sada vidimo da se očito kreće u tom pravcu i vrijeme će pokazati što će biti. Imali smo i ranije jamstva da će doći do određenih promjena, a ako se iste ne dogode tražit ćemo svoj put. U HNS-u općenito ima dosta nelogičnosti, od broja članova koje neki klubovi imaju u Izvršnom odboru, zbog čega odnos prema svima nije jednak, do Udruge prvoligaša za koju bi bilo logično da postoji u bilo kojem obliku. Općenito, puno se propitkuje regularnost natjecanja, a s obzirom na sve okolnosti, pa i na činjenicu da se utakmice igraju u svakakvim uvjetima, a nekad i četiri ili pet mjeseci nakon zakazanog termina, jasno je zašto ne postoji povjerenje.

Uspjeli ste dovesti José​a Bota, priznatog portugalskog stručnjaka, na mjesto sportskog direktora. Kako ste uspjeli u tome?

Boto je došao zahvaljujući mojim poznanstvima i podršci vlasnika. Od prvog trenutka smo jasno komunicirali da nam je provjereni stranac jedini izbor za poziciju sportskog direktora i jako smo zadovoljni da smo u tome uspjeli. Naravno, bitna je bila i njegova želja. Radi se o dokazanom stručnjaku sjajnog dosjea i mišljenja sam da je savršena osoba za slijediti put koji su zacrtali vlasnici. Jose ima moju apsolutnu podršku i neće biti mjesta za one koji neće prihvatiti njegov način rada.

I trener Zoran Zekić je bio Vaš odabir?

Zoran je u svom prvom mandatu napravio mnogo, na neki način pobjedom protiv PSV-a pozicionirao je Klub na europsku kartu i šteta što cijela priča tih godina nije nadograđena značajnijim europskim iskorakom, ali vjerujem da je prava osoba za mjesto trenera Osijeka. I dalje se nalazimo u tranzicijskom razdoblju, Zoran vodi momčad koju nije slagao, puno je oscilacija i njegov primarni zadatak je, uz pomoć sportskog direktora, napraviti filter za ljeto nakon kojeg treba očekivati prave stvari.

Nedavno se pisalo o kaznama FIFA-e i UEFA-e, o prijetnjama izbacivanja Osijeka iz Europe, “nelegalnim“ licencama?

Prije nešto više od godinu dana dogodila nam se situacija koja nije bila ugodna, ali s kojom smo se morali suočiti budući da u ljeto 2022. godine nismo realizirali izlazne transfere koji su bili planirani kako bi se održala likvidnost. Međutim, stalno smo bili u kontaktu s UEFA-om i klubovima, dobili smo kaznu kao posljedicu protokola koji se automatski pokreće. Na današnji dan nemamo nikakvih dugovanja, čak su i neki klubovi nama dužni zbog čega će UEFA pokrenuti identične protokole kao u našem slučaju. Ako se nastavimo odgovorno ponašati, kao što je to slučaj u posljednjih godinu i pol dana, smatram da nećemo riskirati nove kazne.

Kako je uopće došlo do problema s Nenadom Bjelicom?

Tako što je, očito frustriran rezultatskim neuspjehom nakon što je udovoljeno svim njegovim željama po pitanju igračkog kadra, počeo prozivati vlasnike i Upravu, javno govorio da je skraćivao i prekidao treninge, napadao novinare, isticao da je Uprava neambiciozna. To samo govori o kakvom je čovjeku riječ. Do sada nisam o tome govorio i nisam želio da ljudi iz Kluba to spominju, ali Bjelica me razočarao kao trener i sportski direktor. Kada smo ga dovodili, nismo pregovarali, udovoljili smo svim njegovim zahtjevima, vjerujući da je prava osoba za preuzimanje brige oko vođenja kompletnog sportskog segmenta. Njegovim dovođenjem povećali smo proračun za 100 posto, plaće igrača narasle su gotovo četiri puta, uz to doveo je veliki stožer i voditelja Škole nogometa. Nije se preispitivala niti jedna njegova odluka i želja, dobio je apsolutno sve što je poželio. No, izostali su obećani rezultati, pa je, prije nego što on bude prozvan, krenuo prozivati Upravu.

Koliko je NK Osijek uložio u igrače koji su došli u njegovom mandatu?

U mandatu Nenada Bjelice smo na transfere igrača koje je on doveo, njihove plaće i sve financijske stavke koje idu uz to, a doveo je koga god je poželio, potrošili oko 25 milijuna eura, a samo u Bjelicu i u njegov stožer uložili smo više od 7 milijuna! Mislim da je svima jasno da je napad na Upravu zapravo produkt činjenice da s maksimalnim resursima u svojem gradu nije napravio apsolutno ništa, pa je tako i njegova „mantra“ kako puno košta, ali nije skup, potpuno promašena. To što smo gradili stadion nije nimalo utjecalo na jačanje naše momčadi, dobro je znao da, ne napravimo li iskorak u Europi, moramo prodati dva, tri igrača za koje smo imali ponude kako bi Klub bio likvidan. Upravo njegova tvrdoglavost i neprihvaćanje odluka Uprave je razlog zbog kojeg se upalo u financijske probleme, a ne izgradnja stadiona koja se pretežno financirala iz drugih izvora. Podsjećam da smo s najskupljom momčadi i s najskupljim trenerom u povijesti ispali iz europskih kvalifikacija od poluamatera iz Kazahstana. Za takvo što naprosto ne može biti drugog krivca osim Bjelice.

Kakav je odnos s lokalnom politikom i gospodarstvenicima?

Izrazito smo zadovoljni odnosom s osječkim gospodarstvenicima, gotovo svi su prisutni na našim utakmicama kao vlasnici Sky boxova ili sponzori Kluba. Mislim da je to jako bitno, ta sinergija je važna za dobrobit svih i svakako ćemo raditi da u budućnosti ti odnosi budu još bolji. Isto tako moram naglasiti da smo sretni i ponosni što su potpredsjednik Vlade Ivan Anušić i gradonačelnik Ivan Radić veliki navijači i prijatelji NK Osijek. Zbog svojih obaveza nisu na svakoj utakmici, ali odnos koji imamo je vrlo dobar. Posebno bih istaknuo gradonačelnika Radića, kao i njegovog prethodnika, gospodina Ivicu Vrkića, čiju smo veliku podršku imali u razdoblju dok se gradio stadion. I oni su dali svoj doprinos da danas imamo ovakvu infrastrukturu.

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

je godina otkako je mađarski poduzetnik, dosad neviđenimu hrvatski sport, izvukao tada posrnulis dna HNL-a i iz velikih financijskih dugovanja. Omiljeni slavonski sportski kolektiv dobio jena Pampasu kao krunu dosadašnjih ulaganja od, a na prvenstvenoj ljestvici, na kraju svake sezone, ne silazi ispod četvrtoga mjesta. Posljednje četiri godine osnaživanje Kluba i infrastrukture odvijali su se pod vodstvom, predsjednika Uprave NK Osijek s kojim razgovaramo o dosadašnjim rezultatima rada, ambicioznim planovima za budućnost te o još nekim otvorenim i aktualnim pitanjima.