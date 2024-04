ROADPOL-ovog Plana aktivnosti,

Temeljemu razdobljugodine sukladno smjernicama ROADPOL-a na području Republike Hrvatske, a tako ipolicijski službenici provest ćekretanja vozila.S tim u vezi 19. travnja 2024. godine s početkom u 00,00 do 24 sati provest će se pojačanikretanja vozila.U cilju što bolje suradnje, policija poziva građane da se uključe u provođenje navedene akcije na način dana kojima bi željeli da se nadzire brzina kretanja vozila na područjima svojih policijskih postaja.Nadalje, pozivaju građane da u razdoblju od 2. do 12. travnja 2024. godine daju svoje prijedloge o lokacijama nadzora brzine tijekom provođenja akcije dostave na adrese e-pošte :- za područje PPRP Osijek -- za područje PP Beli Manastir -- za područje PP Đakovo -- za područje PP Našica -- za područje PP Belišća -- za područje PP D. Miholjac -Iz policije napominju da će se predložene lokacije analizirati i sukladno procjenama i usklađenosti s propisima izabrati one na kojima je moguće vršiti nadzor brzine kretanja.