tužna vijest

Željka Lončarić (43)

smrtno stradala

albanski GSS-a

spašeno

poskliznula

ozljede

preminula

Branimir K. Hackenberger

Odjelu za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku:

Draga Željka ,



Ove riječi ne znače zbogom , već su zadnja zahvale tebi , koja si životu pristupala s toliko strasti i ljubavi . Svaki trenutak proveden s tobom bio je dar , od ronjenja u nepoznate dubine mora do uspona na vrhove planina koje su te oduvijek pozivale svojom neopisivom ljepotom . Bila si više od prijateljice! Bila si vodič kroz nepoznato, svjetionik u noći, mentor i inspiracija. I kada su me svi napustili ostala si privržena uz mene pomažući mi i bodreći me.



U tišini laboratorija , gdje smo zajedno raspravljali o tajnama znanosti , tvoja znatiželja i entuzijazam bili su zarazni. Kao tvoj mentor, mislio sam da te učim, ali istina je da si ti bila ta koja me učila! O snazi postavljanja pitanja, o važnosti traženja odgovora, o tome kako nikada ne odustati, čak i kada izazovi izgledaju neizmjerno veliki i nerješivi.



Tvoja strast prema planinama , tvoja ljubav prema moru , tvoje neugasivo zanimanje za sve što je nepoznato i nerazumljivo , sve to ostaje s nama kao podsjetnik na to kako treba živjeti život punim plućima , kako moramo cijeniti svaki dah, svaki korak, svaki zaron, svaki uspon na novi vrh. I svaku priliku.



Tvoj tragičan odlazak na ovom prokletom i ukletom planinarskom izletu prostrijelio je naša srca. No, tijelo ti je možda napustilo ovaj svijet, ali tvoj duh i tvoja ljubav ostaju s nama zauvijek . Sjećanja na tebe vodit će nas kroz najtamnije noći, tvoja hrabrost inspirirat će nas kako se suočiti s vlastitim strahovima, a sjećanja na sve tvoje radosti bit će naša radost.



U svakoj zvijezdi koju pogledamo, vidjet ćemo tvoj smiješak . U svakom valu koji zapljusne, čuti ćemo tvoj smijeh , a na svakoj planinarskoj stazi kojom krenemo, osjetit ćemo tvoje prisustvo . Nisi samo ostavila trag u našim srcima već si se utkala u spletove naših života.



Počivaj u miru, draga Željka ! Hvala ti na svakom trenutku, na svakoj lekciji, na svakoj avanturi. Tvoj odlazak je podsjetnik da je svaki dan dar i da trebamo živjeti punim plućima, baš kao što si ti živjela. Do ponovnog susreta čuvati ćemo te u srcima, vječno zahvalni za svjetlost koju si donijela u naše živote!

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Još jedna. Osječka znanstvenicajučer jena planini Jezerski vrt.Kako navodi, u akciji jesedam planinara, pri čemu ih je četvero iz Hrvatske i troje iz Srbije. Prema informacijama Hrvatske gorske službe spašavanja, u jednom trenutku sei tijekom pada nažalost zadobilaod kojih jeOd Željke se objavom na društvenim mrežama oprostio i kolega i mentor, s kojim je radila na