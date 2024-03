Prolazu Ante Slavičeka

obnovi ceste

Ivan Radić

70 tisuća eura

Unikom

U Gradskoj četvrti Gornji grad izdvajamo puno veća sredstva nego u trenutku kada sam postao gradonačelnik Osijeka. Na ovom području u tijeku su dva mega projekta, a to je modernizacija tramvajske infrastrukture i Projekt Osijek 4. Govorimo o vodoopskrbi i kanalizaciji, vrijednost tih radova je čak 50 milijuna eura. Kada govorimo o modernizaciji tramvajske infrastrukture, osim novih tračnica, radimo i novi nogostup, kolnik, ali i nova parkirališna mjesta. Do kraja godine na potezu Europske avenije, od Kapucinske ulice do Vijenca Ivana Meštrovića, ispod ”četverolista”, bit će skroz novi asfalt na cesti

Početkom ožujka napravili smo i nogostup kod dječjeg parka Legos na Gornjodravskoj obali. Također, idemo u nadogradnju dječjeg vrtića Latica. Vrijednost tih radova je 930 tisuća eura i djeca će od rujna ove godine biti u obnovljenom vrtiću. U Gradskoj četvrti Gornji grad imamo i energetsku obnovu Gradske i sveučilišne knjižnice, vrijednost radova je 1,3 milijuna eura, 100 posto financirano sredstvima Ministarstva kulture

najveći iznos

energetsku obnovu zgrada

Igor Pandžić

Tekst i foto: Osijek.hr

završeni su radovi naod križanja s Ulicom Hrvatske Republike do križanja s Ulicom Ivana Gundulića u dužini od oko 220 metara. Radove je u petak obišao osječki gradonačelnikte izvijestio da je riječ o investiciji vrijednoj, a radove je izvela gradska tvrtka– izvijestio je gradonačelnik.– dodao je.Gradonačelnik je napomenuo i da je Grad Osijek povukaosredstava zakoja su kulturna dobra te da je kroz ITU mehanizam na raspolaganju rekordnih 55 milijuna eura, što uključuje i velike projekte u Gornjem gradu, poput rekonstrukcije glavne tržnice, Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i Trga Ante Starčevića., direktor gradske tvrtke Unikom, objasnio je da su radovi u Slavičekovom prolazu obuhvatili i 11 poklopaca revizionih okana te 15 slivničkih rešetki, kao i horizontalnu signalizaciju, a trajali su oko 20 dana.