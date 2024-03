Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja

Od 62 škole u projektu u Hrvatskoj čak 13 škola su s područja Osječko-baranjske županije, odnosno 21 posto, od kojih je 10 osnivač OBŽ. Želja nam je u ovom projektu i reformi koje provodi Ministarstvo, škole podići na još višu razinu. Iako se kao osnivač osnovnih i srednjih škola već trudimo osigurati što viši standard, na nekim područjima i nadstandard, ovo je odličan program koji će omogućiti upravo to; bolje uvjete rada djeci i učiteljima, ali i da škola nije samo učionica gdje učenici provode određeni broj sati nego pruža opsežni program koji će djeci omogućiti sve što danas možda u nekim trenucima i manjka, a to je socijalizacija, druženje, komunikacija, organizacija i sve što im treba u životu

Ugovori o opremanju su završni dio projekta cjelodnevne škole, projekta koji nudi potpuno drugačiji koncept izvođenja nastave, individualni pristup u radu s djecom, koji jamči puno više slobodnog vremena djeci i obitelji, bez toliko domaćih zadaća, koji razvija sve moguće oblike kreativnosti za dijete, nešto što mislimo da je škola budućnosti i koja je po uzoru na najrazvijenije sustave obrazovanja u Europi. Vlada ulaže velika sredstva u odgoj i obrazovanje, više od 2,7 milijarde eura, kako bi sve škole do 2028. godine mogle biti organizirane u jednoj smjeni, što je preduvjet za implementaciju koncepta cjelodnevne škole, i to ćemo napraviti. Istovremeno, do 2030. godine sva djeca u RH imat će svoje mjesto u dječjim vrtićima, a za djecu u dobi od četvrte godine vrtići će biti obavezni i s dobro osmišljenim programom bit će priprema za odlazak i bolje rezultate u osnovnoj školi

Eksperimentalni program „“ provodi se us područja Osječko-baranjske županije, s time da je Županija osnivač 10 škola, Grad Osijek dvije, a jednoj je osnivač Vlada RH. Pilot projekt se provodi od početka školske godine, a - uz ostale aktivnosti - sada su aktualne aktivnosti na stvaranju kvalitetnih materijalnih uvjeta za provođenje programa cjelodnevne škole.U tom sklopu za 10 osnovnih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija (Budrovci, Drenje, Ernestinovo, Gorjani, Popovac, „Ivana Brlić Mažuranić“ iz Strizivojne, Josipa Antuna Ćolnića iz Đakova, Mate Lovraka iz Vladislavaca, Matija Gubec iz Piškorevaca i „Silvije Strahimir Kranjčević“ iz Levanjske Varoši) osigurano je ukupno, od čega Županija sufinanciraa sve ostalo pokrivaiz zajma Svjetske banke. Tako su završeni postupci javne nabave i potpisani ugovori za nabavuukupne vrijednosti 166.992,64 eura, koja se već koriste u školama, kao i za izvođenjeukupne vrijednost 804.212,78 eura.Jučer je u svečanim prostorijama Osječko-baranjske županije upriličeno je potpisivanje još. Naime, ugovore za, ukupne vrijednosti, potpisali su ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc., obnašatelj dužnosti županai ravnatelji 10 osnovnih škola s predstavnicima isporučitelja odabranih u postupku javne nabave, a to su tvrtke- rekao je Lukić te zahvalio ministru i njegovim suradnicima na dolasku i vrijednim ugovorima. Na kvalitetnom radu zahvalio je ravnateljima i djelatnicima škola, stručnim službama županije te svima uključenima u projekt cjelodnevne nastave.Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs zahvalio je ravnateljicama i ravnateljima, a osobito Osječko-baranjskoj županiji i Gradu Osijeku na potpori pilot projektu. -- kazao je ministar Fuchs te dodao da ukupna ulaganja Ministarstva u odgoj i obrazovanje na području Osječko-baranjske županije iznose više od, ravnatelj OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“ iz Strizivojne zahvalio je županu i njegovim suradnicima što je Osječko-baranjska županija takou eksperimentalni program. Naglasio je da škole uspijevaju realizirati zacrtane ciljeve, a prvi je stvaranje temeljnih materijalnih uvjeta za realizaciju i uvođenje novih programa, tehnologija i pristupa. Smatra da će program biti primjenjiv za cjelokupan sustav obrazovana u RH.Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i mladedodala je Osječko-baranjska županija osnivač 53 osnovne škole i 105 područnih škola. Od toga 22 škole idu u dvosmjensku nastavu, no već su potpisani ugovori za projektiranje tih škola za rad u jednoj smjeni, što je jedan od preduvjeta i za provođenje programa cjelodnevne nastave.Nakon potpisivanja ugovora, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs i obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić posjetili su, gdje su se kroz obilazak prostorija i razgovor s ravnateljem Damirom Škrlecom, nastavnicima i učenicima izravno uvjerili u trenutno stanje škole i provođenje projekta cjelodnevne nastave.