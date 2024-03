Uskrsa

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Pred nama je blagdan. Radno vrijemebiti drugačije no inače. Provjerili smo radno vrijeme naVelika subota: 07:00 - 21:00 satUskrs:Uskrsni ponedjeljak:Velika subota: 08:00 - 21:00 satUskrs:Uskrsni ponedjeljak:Velika subota:Trpimirova - od 8:00 do 22:00 sataSv. Leopolda Mandića 7 i Strossmayerova 167 - od 7:00 do 21:00 satSvilajska - od 9:00 do 21:00 satUskrs:Uskrsni ponedjeljak:Uskrs:Uskrsni ponedjeljak:Velika subota: 07:00 - 22 sataUskrs:Uskrsni ponedjeljak:Velika subota:Bednjanska ulica, Josipa Jurja Strossmayera, Vinkovačka - od 06:00 - 21:00 sat,Trg slobode - od 7:00 do 20:00 satiUskrs:Uskrsni ponedjeljak:Velika subota: 07:00 - 22:00 sataUskrs:Uskrsni ponedjeljak:Velika subota: 07:00 - 22:00 sataUskrs:Uskrsni ponedjeljak:Velika subota: od 09:00 - 21:00 satUskrs:Uskrsni ponedjeljak:Velika subota: od 09:00 - 21:00 satUskrs:Uskrsni ponedjeljak:Velika subota: od 09:00 - 21:00 satUskrs:Uskrsni ponedjeljak:Velika subota: od 08:00 - 21:00 satUskrs:Uskrsni ponedjeljak:Velika subota: od 06:00 - 21:00 satUskrs:Uskrsni ponedjeljak:Velika subota: od 7:30 - 15:30 satiUskrs:Uskrsni ponedjeljak: