srijedu 27. ožujka 2024.

jednokratnog novčanog primanja

korisnicima mirovine

69.718.740,00 eura

160,00 eura

120,00 eura

80,00 eura

60,00 eura

50,00 eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

počinje isplataradi ublažavanja posljedica rasta troškova životaZa ovu isplatu osigurano jeiz Državnog proračuna.- Za 98 912 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 320,00 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 15.825.920,00 eura- za 218 130 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 320,01 do 460,00 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 26.175.600,00 eura- za 204 644 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 460,01 do 600,00 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 16.371.520,00 eura- za 119 505 korisnika s mirovinom od 600,01 do 730,00 eura jednokratno će se isplatiti, i za to je osigurano 7.170.300,00 eura- za 83 508 korisnika mirovine koji primaju mirovinu od 730,01 do 880,00 eura jednokratno će se isplatitii za to je osigurano 4.175.400,00 eura.