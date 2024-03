Osječko-baranjske županije u Osijeku

ugovor o rekonstrukciji 20 kilometara državne ceste D34

od Podravske Moslavine do Svetog Đurađa

Podravske magistrale

travnju

Hrvatske ceste

Gravia d.o.o. Osijek

27 milijuna eura

Josip Škorić

Tomislav Ravlić

Ivan Anušić

Mato Lukić

Nataša Tramišak, Goran Ivanović, Marin Mandarić i Stipan Šašlin

Josip Miletić

Tihomir Florijančić

Goran Aladić

Dominik Cerić

Dominik Knežević

Rekonstrukcija 20 kilometara državne ceste na dionici od Podravske Moslavine do Svetog Đurađa je izuzetno značajna za sigurnost prometa na ovom području naše županije. Uz rekonstrukciju kolnika, u naredne dvije godine izgradit će se biciklističke i pješačke staze, kolni ulazi, parkirališta, ugibališta, rasvjeta, sustav odvodnje i druga potrebna infrastruktura

Mato Lukić

Josipu Škoriću

94 milijuna eura

U zadnjih 7-8 godina intenzivno su rješavane mnoge kritične točke u prometu, a kvaliteta i sigurnost prometa je podizana na sve višu razinu te danas možemo reći kako se na području naše županije zaista vozimo sigurnim cestama. Naravno, kako smo čuli od predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, i preostali dio cesta je projektiran za rekonstrukciju, što će se realizirati narednih godina

Josip Škorić

najznačajnijih rekonstrukcija

Riječ je o cesti od iznimne važnosti za prometni sustav RH. Naime, nakon više godina priprema zahtjeve projektne dokumentacije, ovaj dio Miholjštine i Valpovštine dobit će prometnicu kakvu zaslužuje. To nije nikakav spektakl nego je naša obaveza da građanima osiguramo cestu koja će biti sigurna za sve sudionike u prometu, a ovo je bila jedna od najlošijih dionica cesta na području OBŽ. Veseli me da ćemo već tijekom travnja započeti s radovima, a stanovnike naselja uz dionicu gdje će se odvijati radovi molim za razumijevanje i strpljenje, pažljivije kretanje, novu regulaciju prometa, no to je „cijena“ investicije kojom će OBŽ imati zaista moderne prometnice

Tim projektom Grad bi prodisao punim plućima u prometnom smislu i to je najvažniji projekt u gradu Osijeku. U suradnji s Gradom radimo i projekt Strossmayerove ulice gdje ćemo tramvajsku prugu izmjestiti u desni kolnički trak i time osloboditi skučeni prometni trak između ceste i kuća te tu dobiti pojas za pješačko-biciklističke stazu i ozelenjavanje prave avenije. Projekt će značajno doprinijeti i izgledu i protočnosti

U proteklih osam godina na području Osječko-baranjske županije napravljeni su deseci velikih projekata prometne infrastrukture, a na neke, poput podvožnjaka u Osijeku na Ulici sv. Leopolda Bogdana Mandića, čekalo se desetljećima. Tu su završetak Koridora 5c, obilaznicama Petrijevaca i Belog Manastira, cestama od Osijeka prema Dalju i Erdutu, zatim Osijek - Bizovac - Našice i druge. I dionica na koju se odnosi danas potpisani ugovor bila je problematična u prometnom i sigurnosnom smislu jer njome prometuje veliki broj vozila, puno je bilo biciklista i pješaka te se na toj cesti dogodilo nekoliko teških prometnih nesreća. Prije nekoliko godina bilo je puno upita i medija i županijskih vijećnika, osobito vijećnika s područja Miholjštine da li će i kada biti obnova te dionice. Govorio sam tada da sam u komunikaciji s predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta i da se radi projektiranje. Projektiranje je završeno, kao i javna nabava, odabran je izvođač i počinje se s izgradnjom te ceste. Ključno je naglasiti da su svi najavljeni projekti i realizirani ili u realizaciji, što dokazuje ozbiljnost i odgovornost nas koji vodimo sustav županije, ministarstva i Hrvatskih cesta, načelnika i gradonačelnika i cjelokupne zajednice koja vodi brigu o kvaliteti života na području Osječko-baranjske županije

Ivan Anušić

dvije dionice

Tekst i foto: OBZ.hr

U sjedištudanas (26. ožujka 2024. godine) na prigodnoj svečanosti potpisan jena dionici. Riječ je o dionici tzv.o čijoj se obnovi dugo govori, a sada se, nakon završetka projektne dokumentacije, napokon počinje rješavati jedna od najugroženijih dionica. Radovi će početi u, odmah po uvođenju izvođača u posao, a trajat će 24 mjeseca. Investitor su, a izvođač radova je tvrtkaUgovor ukupne vrijednostipotpisali su predsjednik Uprave Hrvatskih cestai direktor tvrtke Gravia, a svečanosti su nazočili potpredsjednik Vlade i ministar obrane, obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županije, saborski zastupnici, zamjenik župana, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijekate čelnici jedinica lokalne samouprave kroz koje se proteže ova dionica DC34 - gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, načelnik Općine Podravske Moslavinai načelnik Općine Viljevo- rekao je obnašatelj dužnosti županate zahvalio Hrvatskim cestama i predsjedniku Upravena brojnim realiziranim projektima na području Osječko-baranjske županije, a čija ukupna vrijednost samo u zadnjih šest godina iznosi- najavio je Lukić.Predsjednik Uprave Hrvatskih cestanaglasio je kako se potpisani ugovor odnosi na jednu oddionica državnih cesta na području Osječko-baranjske županije, pa i Hrvatske. -- rekao je Škorić.Dodao je da Hrvatske ceste nastavljaju s investicijama na području Osječko-baranjske županije te će vrlo brzo biti raspisan natječaj za rekonstrukciju dionice ceste između Dalja i Erduta, odnosno graničnog prijelaza čime će ta cesta biti u cijelosti obnovljena od Osijeka. Naglasio je kako su planovi Hrvatskih cesta u sljedećem razdoblju dosta posvećeni Osijeku te se, između ostalog, radi simulacija za rješavanje najvažnijeg križanja u gradu, Vukovarske i Trpimirove ulice, i to izgradnjom podvožnjaka ispod Vukovarske ulice. -- rekao je Škorić.- rekao je potpredsjednik Vlade i ministar obraneDanas potpisanim ugovorom planirana je rekonstrukcija ceste od Podravske Moslavine do Svetog Đurađa na. Prva dionica proteže se od početka naselja Podravska Moslavina (uklapanje na rekonstruiranu dionicu državne ceste sa zapadne strane Podravske Moslavine) do uklapanja na zapadni dio obilaznice grada Donjeg Miholjca. Na toj dionici novoprojektirani most Krnjak nije predmet ovog projekta nego je u sklopu projekta „Vodne građevine za potrebe uređenja vodnog režima i višenamjenskog korištenja sliva rijeke Karašice - 1. faza“, investitor Hrvatske vode, projektantski ured Hidroing d.o.o. Osijek. Druga dionica počinje na istočnoj strani grada Donjeg Miholjca (na uklapanju na obilaznicu) te završava na početku naselja Podravski Podgajci.