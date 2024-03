Svjetskog kupa u Osijeku

Tekst: DOBRO World Cup Osijek

Foto: Marko Banić/Reroot

Dvadeset i troje hrvatskih gimnastičara u posljednjih 14 izdanjaimalo je priliku jednom ili više puta nastupiti u dvoranipredstavljajući. Sljedećeg tjedna ova brojka povećat će se nabudući da će debitantske nastupe naimati 15-godišnja Riječankate 22-godišnji Varaždinac“, u uvodu će Sofia, članicakojoj će Osijek bitiseniorsko natjecanje ikada.“, priznaje aktualna juniorska prvakinja Hrvatske na dvovisinskim ručama na kojima će nastupiti i u Gradskom vrtu.Sofiji gimnastikaprvi izbor.Ostala je uz trenericui američkog trenerakoji je u Viti već 5 godina.Sofia je odlična učenicau Rijeci, a kaže “”.Do tada će uživo s roditeljima pratitiu Gradskom vrtu.Iste snove ima i, 22-godišnji Varaždinac koji nastupa za čakovečkii odlično napreduje uz trenereOvaj specijalist zakoji je 2018. bio 6. junior Europe, aktualni je prvak Hrvatske na ovoj spravi na kojoj će sljedećeg tjedna nastupiti uz velikog klupskog kolegu Filipa Udea.A uz Filipa ćebiti i u reprezentaciji na Europskom prvenstvu u Riminiju krajem travnja koje je izborio prije nekoliko dana.Kaže “”.Kao klincu koji je u gimnastiku došao “”, konj s hvataljkamaPrvo finale Svjetskog kupa Marko već ima, no, njegovi snovi su puno veći.”, poželio je