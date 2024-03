Osječanima

Tekst i foto: RK Osijek

je pripalo prvo poluvrijeme,se vratili u drugom. Na kraju –odigrali su 26:26 u sklopu 5. kola Paket24 Premijer lige-Lige za ostanak.Znali su Verajini izabranici da bi eventualnom pobjedom napravilika sigurnom ostanku u ligi, pa su tako motivirani i otvorili utakmicu. U 15. minuti prvi su se put odvojili na tri pogotka razlike (8:5), a Dubrava je odmah odgovorila preko. No, uslijedila je mini serija Osječana. Uz dobro raspoloženogodvojili su se na 12:8, a u tom su tonu i nastavili do kraja prvog dijela. Nakon 30 minute igre na semaforu je stajalo 16:12.Odmah na početku drugog poluvremena Osječani su prekopovisili na 17:12, no Dubrava upornoveće rezultatsko odvajanje. Malo po malo su se vraćali u utakmicu, a onda su u 44. minuti postavili 20:20. Uzbudljiva je bila završnica susreta, i kako je kasnije rekao gostujući trener– nije bila za ljude slabih živaca. Igralo se gol za gol uz čvrstu i agresivnu obranu s obje strane, posebno u zadnjih pet minuta. Vašarević je u 55. minuti zabio za minimalno vodstvo domaćina, a onda je Tomšić tri minute kasnije izjednačio na 26:26. Mogla je pobjeda otići na obje strane, imale su obje momčadi svoju priliku. Rukometaši Dubrave u zadnjem su napadu pogodili stativu, a Osijekovi su u posljednjim sekundama promašili gol.– izjavio je Osijekov trener. –Najbolji strijelac u domaćim je redovima bios devet pogodaka.šest se puta upisao u strijelce. Uz ovaj osvojeni bod, Osječani su nastavili niz bez poraza na domaćem parketu. Ipak, ostaje žal za onim drugim bodom.– rekao je. –Nakon kompletiranog kola Verajin sastav držis 15 osvojenih bodova, jednako koliko ima i drugoplasirana Gorica. Vodeći je Rudar s bodom više. Slijedi stanka zbog Uskrsa, a onda 6. travnja Osječani putuju za Metković.Dodajmo i kako su rukometaše Osijeka i Dubrave, uz standardnu postavu domaće rukometne akademije, na parket uoči početka susreta izvela i djeca iz. Domaćini su uz to simbolično nosili i različite čarape, pa se na lijep način obilježio Svjetski dan osoba s Down sindromom koji je bio 21. ožujka.