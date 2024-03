Knin open 2024.

Tekst i foto: Taekwondo klub Osijek

Proteklog vikenda održan jeu organizaciji. To je bio ujedno iza juniorsku reprezentaciju za svjetsko juniorsko prvenstvo koje će se održati od 1. do 6.10.2024. Na turniru je nastupilo oko 350 natjecatelja iz 49 klubova.nastupio je s 2 juniorke i to:(-52kg) i(-68kg). Turnir se odvijao posvjetske taekwondo federacije. Najbitnija promjena je da se sada borbe odlučuju na 2 dobivene runde od 3 i svaka runda starta s rezultatom 0:0, a prekida se na 12 bodova razlike za nekog od protivnika ili 5 opomena.U borbi za reprezentativne bodove prva je nastupila je Dora Dragovan, koja u borbi prvog kolapredstavnicu splitskog „Marjana“, osvajačicu brončane medalje na kadetskom svjetskom prvenstvu prošle godine. U toj borbi Dora je pružilau prvom dijelu rundi, ali pri kraju svake runde presudiloDorine protivnice i borba završava 2:0 (13:2;13:1). Druga na tatami izlazikoju ni ovaj put ždrijebi dodjeljuje joj jednu od odličnih boraca u kategoriji do 68 kg,iz zagrebačke „Pantere“ kojoj je Nina pružila dostojan otpor u prvoj rundi, ali druga uvjerljivo odlazi na stranu Ninine protivnice, koja pobjeđuje s 2:0 (3:1; 12:0) našu Ninu.Sljedeći izborni turnir jeZaprešića 18. svibnja 2024., a finale svega je na juniorskom prvenstvu Hrvatske 15.lipnja 2024.