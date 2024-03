novi rekord

Tekst: DOBRO World Cup Osijek

Foto: Marko Banić/Reroot

Hrvatska je postavilazajedničkim snagama sa stotinama ljudi točno u podne formirali sudugu čakčime je simbolično najavljenou Osijeku (4. – 7. travnja).Prošlogodišnji rekord sedam hrvatskih gradova “popravilo” je za, a drugu godinu zaredom pojedinačni grad rekorder je Čakovec s 852 metra.”, kroz smijeh je rekao naš srebrni olimpijac, Čakovčanin“Sve je super ispalo, veselim se i druge godine da oborimo rekord”.Špagu u obliku olimpijskih krugova formirao je Zagreb, a dijelom nje bio je još jedan srebrni olimpijac, aktualni viceprvak svijeta i prvak Europekoji je još dugo nakon špage dijelio autograme i fotografirao se s oduševljenim klincima.”, rekao je Tin Srbić.Klubovi organizatori Najduže špage na svijetu bili suna osječkoj Promenadi koji su špagu potegli. GK Trešnjevka potrudila se formirati olimpijske krugove pored gimnastičke dvoranezaslužan je što je rekorder potpuno napunio čakovečki, u Splitu sui olimpijka i dopredsjednica HGS-aformirali špagu na, GK Salto Zadar pak oko ŠRC Višnjika, GK Rijeka je špagu protegla lukobranom, popularnim Molo longom, a GK Dubrovnik još jednom oduševio špagom na Stradunu. Svima njima pomogli su i drugi gimnastički i sportski klubovi u gradu i okolici kako bi danas slavili 2.422 metra.”, pozvao je, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza koji je i sam dva puta bio pobjednik osječkog Svjetskog kupa.Uz Najdužu špagu, domaćin Svjetskog kupa, Osijek, danas je uspješno odradio još jedan hvalevrijedan projekt,, koji je okupio stotine djece i njihovih roditelja.”, rekao je direktor DOBRO World Cup Osijek,