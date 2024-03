reprezentativne stanke

Paket24 Premijer liga

rukometaši Osijeka

Dubravu

subotu, 23. ožujka, s početkom u 20 sati

Rukometaši Osijeka i Dubrave

Zrinjevcu

Krešo Ivanković

Zoran Mlinarić

Sigurno nas očekuje puno teža utakmica nego prije mjesec i pol dana u kupu

Frano Veraja

Dubrava se malo kompletirala, mi smo u problemu s ozljedama, ali sigurno nećemo podcijeniti niti olako shvatiti protivnika. Ideja je da što agresivnije uđemo u utakmicu i nametnemo svoj način igre, to će nam pomoći da dođemo do željena dva boda. Maksimalno smo fokusirani i znamo što nam ovaj susret donosi te sam uvjeren da će dečki ostaviti zadnji atom snage na parketu

poseban motiv

Metković-Mehaniku

Dubrava je momčad koja ima dosta juniorskih reprezentativaca i iskusnog golmana Sladoljeva

David Čičak

Atraktivna su i jako zanimljiva ekipa. Već smo se jednom susreli ove sezone i nadam se ponovno dobrom ishodu. Oni su u međuvremenu promijenili trenera, desno krilo Molc je otišao za Zagreb, a vratio se Lisac koji je odličan i uzima i po 15 šuteva na utakmici. Svakako očekujemo drugačiju ekipu, ali mi smo spremni i na njih. Analizirali smo taj novi sastav i jedva čekamo utakmicu. U dobrom smo nizu na domaćem parketu i nadam se da ćemo tako i nastaviti uz podršku publike.

Udruge za Down sindrom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka

Tekst i foto: RK Osijek

Nakon, vraća se. U sklopu 5. kola Lige za ostanakće na domaćem parketu dočekati. Momčadi su bodovno izjednačene, a susret je na rasporedu uveć su se jednom susreli ove godine. Bilo je to u okviru osmine finala Kupa Hrvatske, također na, a bolji su bili domaćini koji su na koncu slavili s 28:23 i osigurali prolazak. No, ovaj vikend u grad na Dravi stiže nešto drugačija Dubrava pod vodstvom novog trenera. Podsjetimo, donedavni trenerotišao je u Nexe, a klupu zagrebačkog kluba preuzeo je. No, u bijelo-plavim redovima svjesni su važnosti ovog domaćeg ogleda gdje bi eventualnom pobjedom napravili veliki korak ka ostanku u najvišem razredu hrvatskog rukometa.– jasan je Osijekov trener. -Dokazali su već Osječani da pred domaćom publikom imaju. Ove su godine neporaženi na svom Zrinjevcu, a osim Dubrave u kupu, svladali su ite KTC. Želja je ponoviti uspjeh protiv Dubrave i nastaviti domaći niz pobjeda.– podijelio je desni vanjski. -Verajini izabranici trenutno se nalaze na petom mjestu ligaške ljestvice s 14 osvojenih bodova. Jednaki učinak imaju i trećeplasirani Metković, četvrtoplasirani Trogir i šestoplasirana Dubrava. Vodeći je Rudar sa 16 bodova, pa je sasvim jasno koliko je u ovom dijelu sezone važan svaki bod.Na koncu, dodajmo i kako će u subotu na Zrinjevcu gosti kluba biti djeca iz. Oni će s djecom iz domaće rukometne akademije izvesti igrače na parket uoči početka susreta.