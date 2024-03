Down sindrom

socijalna, odgojno-obrazovna i materijalna prava osoba

Integrativni centar za djecu s teškoćama u razvoju

jekoji nastaje uslijedu jezgri svake stanice tijela. Pojavljuje se kod. U Hrvatskoj živi okos Down sindromom, a među njima je najviše djece i mladih. Godišnje se rodi okosa sindromom Down. Dok medijski Down sindrom često bude popraćen iznošenjem vezanih, usmatramo da je bitno perspektivu usmjeriti na društveno odgovorno djelovanje:s Downovim sindromom, kreiranje inkluzivnog okruženja te stvaranje prilika za nova radna mjesta i samostalnost.U tjednu koji prethodi 21. ožujku korisnici usluga DOKKICE su u sklopu programa „“ zajedno sa svojim roditeljima sudjelovali u obilježavanju Svjetskog dana osoba s Down sindromom. Proljetni ekvinocij simbolički najavljuje ovaj važan dan tijekom kojeg se slavi različitost, humanizam i tolerancija te težnja za poboljšanjem društvenog položaja osoba s Downovim sindromom.Obzirom da je za Down sindrom karakteristična trisomija kromosoma 21, praćenjem dječjih interesa izrađen je plakat „“.koji djeci znače ljubav prikupljali su se tijekom tog tjedna. Ljubav je zagrljaj, škakljanje, skakanje na trampolinu, pjesma plišane sove, šuškanje pod dekicom i oblikovanje plastelina. Djeca su sudjelovala u kreativnim i iskustvenim aktivnostima oblikovanja kromosoma, u motoričkim vježbama i crtanju bojama Down sindroma – plavom i žutom. Roditelji su pratili aktivnosti te plakatom vježbali izazove ljubavi koje su osmislila djeca. Program „“ realizira se uz podršku Ministarstva rada, mirovinskogasustava, obitelji i socijalne politike.