Marko Jovičić

Svjetskom kupu u Osijeku

Nadam se i 6. travnja kada je finale muškog partera

Marko Jovičić,

Diplomirao sam elektrotehniku na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Bilo je prilika odmah početi raditi, bilo je ponuda čak otići i na brod, ali i za poslove na kopnu.

Nekada se i sam sebi čudim što sam uz gimnastiku uspio u roku završiti fakultet. Sjedio sam na dvije stolice. I nije bilo jednostavno. Bilo je obroka u automobilu, spavanja u autobusima, na 1. satu u školi jer sam treninge imao kasno navečer… Bilo je jako zahtjevno. Ali, nikada nisam bio za to da se zanemari akademski, edukacijski, intelektualni aspekt života. Uvijek sam se divio sportašima koji su kompletne osobe, multidimenzionalne. I ja sam svoj smisao vidio na način da napredujem kroz sport i obrazovanje, ali sada kada sam odradio jedan bitan segment u životu, odlučio sam potpuno se posvetiti gimnastici. Htio bih dati više u gimnastici. A i onako ću raditi cijeli život.

imao sam jako puno padova u karijeri

Ali, neka intrinzična motivacija me uvijek gurala i gura dalje. Nisam motiviran nekim vanjskim faktorima poput možda pozornosti ili novaca. Volim ovaj sport, volim zadovoljstvo koje sport donosi, volim napredovati… Za mene su već sam odlazak na Svjetsko prvenstvo, Europska prvenstva, Univerzijada, Svjetski kupovi, velik uspjeh. Sve sam to uspio doseći, ali jednom kad to napraviš, hoćeš dalje, hoćeš finala, pa iz finala medalje.

Htio sam se baviti i prečom na nekoj višoj razini, često sam išao na treninge u Zagreb, ali ne možeš očekivati da ćeš napraviti neke veće stvari ako jednom tjedno treniraš na pravim uvjetima za preču.

nema

Radiš u jednom smjeru, pa trčkaraš nazad. I tako “milijun” puta. Kad dođeš u velike, prave gimnastičke dvorane, imaš osjećaj kao da si u nekom svemirskom brodu.

vrhunske gimnastičke uvjete

Rijeka je dobila plivalište, bazen za skokove u vodu, atletsku dvoranu, nogometni stadion, jedino fali gimnastička dvorana. Nadam se da će se kroz sljedeći olimpijski ciklus i to napraviti. Motiv mi je da ostvarim još bolje rezultate pa da možda oni potaknu ljude u Gradu Rijeci da ovaj bazični sport dobije adekvatne uvjete.

još bolje rezultate

DOBRO World Cupa u Osijeku

Kao klinac sam dolazio gledati natjecanje u Osijek i već kad ga imaš priliku gledati uživo, to je ogromna stvar za nas hrvatske gimnastičare. Onda sam prošle godine prvi put nastupio, evo sada se ježim kad se sjetim. Mogu samo zamisliti kako je onda nastupiti u finalu, za vikend kada je Gradski vrt pun. Imam ogroman motiv nastupiti onako kako najbolje znam, uživati u svemu što Osijek nosi sa sobom i nadati se da ću imati priliku nastupiti u finalu

Tekst: DOBRO World Cup Osijek

Foto: Marko Banić/Reroot

Prije godinu danaje imao premijeru na, a priliku da nastupi još jednom na velikoj sceni u Gradskom vrtu imat će i 4. travnja.”, poželio je 25-godišnji Riječaninspecijalist za parter i od prije nekoliko mjeseci magistar elektrotehnike.No, Marko nije pristao. Bar ne još.Priznaje “”.Marko je prvo finale ostvario na Svjetskom kupu u Cairu 2021. I to na parteru kojeg u svojoj rodnoj Rijeci uopće ni nema.Aliu Rijeci uvjete niti za parter. Trenira na parternoj stazi.Marko jeprotekla tri mjeseca potražio u Osijeku, no sada se ponovno vratio u rodnu Rijeku.Prilika za “” već je pred vratima. Doostalo je još samo 14 dana.”, poželio je Marko Jovičić koji će na parteru nastupiti uz Osječanina Aurela Benovića.