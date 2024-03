Uskrsa

subotu, 23. ožujka 2024., u 11 sati

Portanovi

Velika uskršnja potraga za pisanicama

Müllera

startni broj,

potragu za pisanicama

jednu nagradu

više zabave i još više nagrada

ponedjeljka, 25. ožujka

Zecoš

do petka, 29. ožujka

od 17 do 19 sati

izbjegnite gužve i shopping u zadnji tren

otvorena

redovnom radnom vremenu nedjeljom

bogatu ponudu i prigodne akcije i popuste

Hervis

najvećom rasprodajom bicikala i svega na kotače

Portanova poklon karticu

Info pulta Portanove ili online putem Web shopa

od 10 do 200 eura

[Sponzorirani članak]

Uoči, uu osječkojvas očekujekoje će biti skrivene u Portanovi. Prijave će biti na startnoj poziciji na 1. katu ispredgdje će svi mališani moći preuzeti svoja u 11:30 sati kada voditelj utrke oglasi start svi kreću ukoje će biti sakrivene po cijeloj Portanovi. Na svakoj pisanici nalazit će se redni broj, a svaki broj krit će. Svi kreću na isti znak, a svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. Nije ovo prva ovakva potraga u Portanovi. Prošlih godina je bilo odlično, a ove godine organizatori najavljuju joššto znači još više nasmijanih dječjih lica.Ali nije to sve, početkom sljedećeg tjedna, i to odu akciju kreće i popularnikoji će svaki dan, u perioduvrijeme provoditi u šetnji Portanovom i druženju s najmlađim posjetiteljima. Sigurni smo da neće ići praznih ruku!Ako ste u razmišljanju o Uskrsu koji nam se već podosta približio, nemojte da vas iznenadi…. Kako biste sve na vrijeme obavili Portanova će ovu nedjelju 24. ožujka bitii radit će prema, od 9 do 21 sat.Trgovci u Portanovi pripremili suza blagdansku kupovinu, i to svakako provjerite. Ne zaboravite se zaustaviti i na parkiralištu gdje jepodigao šator s. Nemojte čekati zadnje dane za obaviti blagdanski shopping – izbjegnite gužve i učinite to već ovaj vikend!A ako nemate ideju što pokloniti najdražima – nemajte brige. Iz Portanove predlažu dar s bezbroj mogućnosti -! Vi birate iznos, a izbor poklona prepuštate svojim najdražima. Portanova poklon karticu u roku par sekundi kupite putem automata krajte preuzmite na Info pultu isti dan. Vrijednost kartice može biti bilo koji iznos, a trošiti se može višekratno u gotovo svim trgovinama u Portanovi. Ma tko kaže da savršeni dar ne postoji!?