Od početka našeg mandata 2016. godine do danas, s tadašnjih prosječnih 749 eura plaće su narasle za 490 eura , što predstavlja 65-postotni rast . Istodobno, medijalna plaća je narasla sa 658 na 1.059 eura , odnosno za 61 posto . Minimalna plaća je u našem mandatu narasla s 414 na 840 eura , što je 103 posto u nepunih osam godina

Od listopada 2016. do danas rast plaća je 30 posto i to je najbolji odgovor ovoj lažnoj tezi da je inflacija pojela rast plaća, to nije točno.

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Predsjednik Vladeu srijedu je na sjednici vlade izjavio je da inflacijarast plaća te da su one od 2016. godine realno porasle za'''', rekao je predsjednik VladeRast realnih plaća u posljednjih mjesec dana iznosi, a u proteklih godinu dana zabilježen je rast od. "", dodao je.Također, spomenuo je da surazvoja Republike Hrvatske u proteklih nekoliko godina i time ostvarili strateške ciljeve - europodručje, Schengenski prostor, europski stabilizacijski mehanizam, dublja integracija u EU, te time poslali važne poruke za strane ulagače kao i za privatni sektor.