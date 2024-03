petak 22. ožujka 2024.

Foto: Osijek031.com/Arhiv

počinje(JNP) radiposljedica rasta troškova života korisnicima mirovine s tzv., kao i korisnicima s prebivalištem u RH kojima se isplaćuje mirovina samo iz inozemstva, izvijestili su izJNP će u ovoj isplati dobiti, za što je osigurano ukupnoiz Državnog proračuna.- Zamirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, i za to je osigurano 636.800,00 eura- zamirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435 eura isplatit će se 120 eura jednokratno, i za to je osigurano 540.960,00 eura-zamirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570 eura isplatit će se 80 eura jednokratno, i za to je osigurano 399.680,00 eura- zas mirovinom od 570,01 do 700 eura jednokratno će se isplatiti 60 eura, i za to je osigurano 227.640,00 eura- zamirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 700,01 do 840 eura isplatit će se 50 eura jednokratno, i za to je osigurano 304.150,00 eura.