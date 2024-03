grad Osijek

Tekst i foto: TZ Osijek

Dok se priroda budi,priprema se za doček jednog odu godini., grad na Dravi i ove godine postaje središtekoje odišu tradicijom, a brojne planirane aktivnosti donose zabavu i zajedništvo svim generacijama.Program započinjegdje će najmlađi kroz jedinstvenuotkriti kako iz ptice nastaje zec. Program za djecu planiran jeu 9:00 i 10:30, te 28. i 29. ožujka u 17:00 sati, na stajalištu kod Remize.Duh zajedništva i tradicije bit će dodatno pojačan una Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi, gdje će se u podne održati tradicionalnapostaje središte kreativnosti i tradicijeod 10:00 do 13:00 sati jer će ponovno ugostiti višegodišnju manifestaciju. Ovaj događaj predstavit će uskrsne običaje i tradicijsku gastronomiju, uključujući i udruge nacionalnih manjina i čuvara tradicije iz Osijeka i okolice.Omiljenedonose nam onu posebnu energiju na Trg slobode istog dana u, dok će31. ožujka u 16:00 sati, sa polaskom ispred konkatedrale Sv. Petra i Pavla, oduševiti sve one željne otkrivanja ljepota grada kroz besplatno turističko vođenje.također se tradicionalno pridružuje proslavi, sa događanjima od 28. ožujka do 1. travnja. Djeca su pozvana na28. ožujka u 16:00 sati, dok će Uskrsni ponedjeljak biti obilježen edukativnim i zabavnim igrama, te druženjem s uskrsnim zekom.Pridružite nam se u proslavi proljeća i Uskrsa u Osijeku, gdje tradicija susreće zabavu, a zajedništvo stvara