Čestitamo našem Gradskom društvu Crvenog križa na završetku ovog hvalevrijednog i velikog investicijskog projekta. Banke hrane, prva takva u našem gradu, funkcionirat će za područje cijele Osječko-baranjske županije, a velik značaj ima i za naš Gradski crveni križ, koji je dobio adekvatan prostor gdje će moći pohranjivati velike donacije hrane

Projekt adaptacije ove nekretnine, koja će djelovati kao anka hrane za područje Osječko-baranjske županije, trajao je oko godinu dana, odnosno od rujna 2022. do početka listopada 2023. godine. Upravo sredstvima Ministarstva poljoprivrede, ali i vlastitim sredstvima Gradskog društva Crvenog križa Osijek stoji nekretnina koja za naše društvo i našu županiju i za samo posredništvo u lancu doniranja hrane predstavlja značajan kapacitet. S ovih 500 kvadrata obnovljenog prostora možemo reći da smo spremni za primitak i većih donacija hrane, koje nam je do sada bilo vrlo teško logistički organizirati. Nekretnina je dovoljno opremljena da može primati i donacije pred sam istek roka kako bi sigurno stigla do krajnjeg korisnika ili naših posrednika u lancu doniranja hrane na području Osječko-baranjske županije. Crveni križ Osijek godišnje pomogne minimalno 3000 jedinstvenih korisnika, a kad ubrojimo i 18 posrednika s naše županije koji imaju svoje korisnike, vjerujem da će nekretnina poput ove potaknuti i donatore

Od devet banki hrane, osam je u organizaciji županijskih i gradskih društava Crvenog križa, a jedno od tih je i Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Ovaj objekt će infrastrukturno pomoći da još snažnije pomažemo ljude u potrebi. Vrijednost ovog projekta nije samo u financijama, koji iznosi negdje oko pola milijuna eura, nego je vrijednost i ta što je u toj investiciji gotovo 200.000 eura europskog novca, što znači da se Hrvatski crveni križ iznimno ekonomično odnosi prema svojim resursima, ali isto tako koristi svaku mogućnost da se unaprijedi infrastruktura, pojačaju aktivnosti i pomogne najugroženijim stanovnicima, kojih oko nas ima, nažalost, još uvijek više nego što bi mi to željeli

Mi smo se uključili putem jedne reforme u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost vezano za unaprjeđenje sustava doniranja hrane u Republici Hrvatskoj. U sklopu te reforme osigurano je četiri milijuna eura. Jedna od komponenti te reforme odnosi se na infrastrukturno opremanje posrednika u doniranju hrane i značajan dio sredstava je namijenjen za uspostavu banke hrane u Republici Hrvatskoj. Proveli smo već jedan natječaj, za osiguravanje materijalnih sredstava, kako za rad banaka tako i posrednika u doniranju hrane za njih 142, i u okviru tog natječaja do ovog trenutka isplaćeno je 1,9 milijuna eura. Na raspolaganju imamo još dva milijuna eura, u tijeku je novi natječaj koji traje do 4. travnja. Do tog vremena, svi koji nisu ostvarili mogućnost tijekom prvog natječaja, mogu se kandidirati, ali isto tako mogu se kandidirati oni koji su određena sredstva dobili i prilikom prvog natječaja. Ali smo ipak u sustavu bodovanja osigurali određeni prioritet onima koji nisu do ovog trenutka došli do tih sredstava

Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava

U Osijeku je otvorenau kojoj se odsad možes valjanim rokom trajanja i u valjanoj ambalaži te higijenske potrepštine koje. Donacijama će se pružiti pomoćslabijeg imovinskog stanja na području županije te pridonijeti smanjenju bacanja hrane, što je veliki svjetski problem današnjice.Svečanom otvorenju Banke hrane OBŽ u utorak su nazočili zamjenica gradonačelnika Osijeka, izaslanik ministrice poljoprivrede i ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane u Ministarstvu poljoprivrede, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijeki brojni drugi uzvanici.– poručila je Jasenka Crnković, zamjenica gradonačelnika.– rekla je Martina Hečimović, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek.– kazao je izvršni predsjednik hrvatskog Crvenog križa Robert Markt.– istaknuo je Zdravko Barać, ravnatelj uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane u Ministarstvu poljoprivrede.Projekt ,,Banka hrana Osječko-baranjske županije” prijavljen je u sklopuza infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane, a realiziran je u razdoblju od 25. rujna 2022. do 1. listopada 2023. godine. Proveden je kako bi se obnovio skladišni prostor i nabavila potrebna oprema. Time se bitno olakšalo prikupljanje donirane hrane, čime se doprinosi povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva i smanjenju otpada od hrane.U adaptaciju objekta Banke hrane Osječko-baranjske županije, kao i pripadajućeg pristupa, ograde i pomoćnih prostorija za skladištenje opreme uloženo je ukupno 540 tisuća eura, od čega je 200 tisuća financirano sredstvima Ministarstva poljoprivrede u sklopu projekta Banka hrane Osječko-baranjske županije, dok je Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u potrebne radove i opremu uložilo 340 tisuća eura vlastitih sredstava.